Λούρδη και Παρίσι τον Σεπτέμβριο: η προοπτική ενός ταξιδιού του πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη Γαλλία γίνεται όλο και πιο σαφής, ενώ ο προκάτοχός του Φραγκίσκος δεν είχε δεχτεί να επισκεφτεί επίσημα την “πρωτότοκη κόρη της Εκκλησίας”, όπως παραδοσιακά αποκαλείται η Γαλλία.

“Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'”, δήλωσε η Διάσκεψη των Επισκοπών της Γαλλίας (CEF) την Τετάρτη σε ανακοίνωση.

Καθώς η επίσημη ανακοίνωση θα πρέπει να εκδοθεί από το Βατικανό, το κείμενο της CEF διατηρεί έναν αυστηρά υποθετικό χρόνο: το αποστολικό ταξίδι “θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου”.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της CEF, ο καρδινάλιος Ζαν-Μαρκ Αβελίν, θερμός υποστηρικτής της άφιξης του ποντίφικα, δίνει αμέσως λεπτομέρειες που δεν αφήνουν χώρο για αμφιβολία: “είχα αρκετές συναντήσεις εργασίας με τον πάπα, εκ των οποίων μία την περασμένη εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας επεξεργαστήκαμε ένα προσχέδιο προγράμματος”, αναφέρει.

Το “προτεινόμενο πρόγραμμα”, προβλέπει στάσεις “στο Παρίσι και στη Λούρδη”, δηλαδή στην πρωτεύουσα όπου δεσπόζει η Παναγία των Παρισίων και σε έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος των Καθολικών.

Η Λούρδη είχε υποδεχτεί τον Ιωάννη Παύλο Β΄το 1983 και το 2004, και στη συνέχεια τον Βενέδικτο το 2008. Και κάθε φορά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κάνει το ταξίδι αυτό, σύμφωνα με τις τοπικές θρησκευτικές αρχές.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι ο καρδινάλιος Αβελίν προσκάλεσε επίσημα τον Λέοντα ΙΔ’ και ότι η πρόσκληση “υποστηρίχτηκε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας” Εμανουέλ Μακρόν κατά τη συνάντησή του με τον Λέοντα ΙΔ’ στο Βατικανό στις 10 Απριλίου.

Το ταξίδι αυτό θα είναι, σύμφωνα με την υφιστάμενη ατζέντα του πάπα, το πέμπτο στο εξωτερικό, μετά τα ταξίδια του στην Τουρκία και στον Λίβανο, στο Μονακό, στην Αφρική και στην Ισπανία.

“Μεγάλη εκτίμηση”

Μετά την εκλογή του τον Μάιο του 2025, οι Γάλλοι επίσκοποι ήλπιζαν θερμά ότι θα μπορούσαν να υποδεχτούν τον νέο πάπα. “Πρέπει να προετοιμαστούμε να δεχτούμε την επίσκεψή του σύντομα”, δήλωνε ο καρδινάλιος Αβελίν τον Απρίλιο.

Η άφιξη του ποντίφικα “θα είναι η ευκαιρία να μοιραστούμε με τον πάπα αυτά που βιώνει η Εκκλησία μας στη Γαλλία και να ενθαρρυνθούμε από τον λόγο του”, εξήγησε.

Μήπως η δυναμική για την οποία υπερηφανεύεται η Εκκλησία της Γαλλίας, εν μέσω κρίσης στην Καθολική Εκκλησία στην Ευρώπη, είναι ένα από τα επιχειρήματα που έπεισαν το Βατικανό; Και φέτος, τα αιτήματα για βαπτίσεις ενηλίκων και εφήβων αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, ξεπερνώντας τις 21.000 συνολικά.

Φίλος της Γαλλίας, που μπορεί να διαβάσει ομιλίες στα γαλλικά αλλά είναι λιγότερο άνετος να τα μιλήσει, ο Λέων ΙΔ’ “εξέφρασε επανειλημμένα τη μεγάλη εκτίμηση που τρέφει για τη χώρα μας και την πνευματική της ιστορία”, υπογραμμίζει ο καρδινάλιος Αβελίν.

Μετά την εκλογή του, ορισμένοι είχαν βρει γαλλική καταγωγή στον Λέοντα ΙΔ΄, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο το 1955 ως Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ (ο πατέρας του είχε γαλλική και ιταλική καταγωγή και η μητέρα του είχε ισπανικές ρίζες).

Αυτό δεν είναι ισχυρό κίνητρο για ένα ταξίδι, εκτιμούσαν ειδικοί που υπογράμμιζαν ωστόσο ότι ο νέος πάπας θα μπορούσε να δώσει μια άλλη τροπή στις σχέσεις με τη Γαλλία, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο θέμα του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους.

“Αυτός ο πάπας έχει διεθνή εμπειρία, έρχεται από τον δυτικό κόσμο, επομένως το θέμα της κοσμικότητας δεν του είναι ξένο”, δήλωνε τότε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φρανσουά Μαμπίγι, διευθυντής του Γεωπολιτικού Παρατηρητηρίου της Θρησκείας.

Στα 12 χρόνια της θητείας του ως ποντίφικας, ο πάπας Φραγκίσκος είχε ταξιδέψει τρεις φορές στη Γαλλία, τις περισσότερες από κάθε άλλη χώρα: στο Στρασβούργο το 2014, στη Μασσαλία το 2023 και στην Κορσική τον Δεκέμβριο του 2024. Ωστόσο, παραδόξως δεν είχε δεχτεί ποτέ να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη επιμένοντας στο γεγονός ότι επισκεπτόταν ευρωπαϊκούς θεσμούς (στο Στρασβούργο) ή συμμετείχε στις Μεσογειακές Συναντήσεις της Καθολικής Εκκλησίας (στη Μασσαλία).

Είχε μάλιστα αρνηθεί να παραστεί στα εγκαίνια του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων στα τέλη του 2024, πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Ο Φραγκίσκος είχε επανειλημμένα επικρίνει έντονα την ένταξη της εκούσιας διακοπής της κύησης στο γαλλικό Σύνταγμα και το προεδρικό σχέδιο για καθιέρωση στη Γαλλία ενεργής βοήθειας στον θάνατο — παρότι ο Εμανουέλ Μακρόν απέφευγε πάντα να χρησιμοποιεί τις λέξεις “ευθανασία” και “υποβοηθούμενη αυτοκτονία”.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP