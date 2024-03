Την επιβολή ποινής κάθειρξης 19 ετών ζήτησε ο εισαγγελέας του ποινικού δικαστηρίου του Παρισιού σε βάρος του Σαλίμ Μπεραντά, γνωστού στον Τύπο με το προσωνύμιο «ο βιαστής του Tinder», ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε ή επιτέθηκε σεξουαλικά σε 17 γυναίκες το διάστημα μεταξύ 2014-2016.

“Justice demands accountability! 19 years sought for Tinder rapist denying all charges. Let’s stand with survivors. #TinderRapistTrial #JusticeForSurvivors” pic.twitter.com/p38UxAb7pk

— Actualité Française Temps Réel (@BasseCourFr) March 28, 2024