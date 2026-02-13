Ισόβια κάθειρξη αντιμετωπίζει μια 50χρονη γυναίκα στη Γαλλία, η οποία συνελήφθη και ομολόγησε ότι μετά τη γέννηση δύο παιδιών της, τα τοποθέτησε σε καταψύκτη στο σπίτι της. Οι αρχές έχουν κινήσει διαδικασία για ανθρωποκτονία ανηλίκων κάτω των 15 ετών, ενώ ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στην κωμόπολη Ailleviller-et-Lyaumont, όταν συγγενικό πρόσωπο εντόπισε το άψυχο σώμα ενός βρέφους στην κατάψυξη της κατοικίας. Ακολούθησε έρευνα της αστυνομίας, κατά την οποία βρέθηκε και δεύτερο νεογνό, τυλιγμένο σε σακούλα, στον ίδιο χώρο.

Η γυναίκα εντοπίστηκε αργότερα στο προάστιο Boulogne-Billancourt και τέθηκε υπό κράτηση. Σύμφωνα με τις αρχές, παραδέχθηκε ότι γεννούσε μόνη της και αμέσως μετά τύλιγε τα νεογνά, μεταφέροντάς τα στην κατάψυξη που βρισκόταν στο πλυσταριό. Φέρεται επίσης να φορούσε φαρδιά ρούχα ώστε να αποκρύπτει τις εγκυμοσύνες της από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον.

Οι γεννήσεις, όπως ανέφερε η ίδια χωρίς να δώσει ακριβείς ημερομηνίες, τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2011 και 2018. Κατά την ανάκριση ξέσπασε σε κλάματα, δηλώνοντας μεταμέλεια για τις πράξεις της.

Ο σύντροφός της, με τον οποίο είχε αποκτήσει συνολικά εννέα παιδιά, τέθηκε επίσης υπό κράτηση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε γνώση των εγκυμοσυνών και των όσων συνέβησαν. Η γυναίκα είχε αποχωρήσει αιφνιδίως από την οικογενειακή εστία τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας πίσω της τον σύντροφό της και πέντε από τα παιδιά τους.Η μικρή κοινωνία της περιοχής, περίπου 1.500 κατοίκων, παραμένει συγκλονισμένη. Ο δήμαρχος, Jean-Claude Tramezel, ανέφερε ότι η οικογένεια ζούσε εκεί εδώ και δύο δεκαετίες, διατηρώντας ωστόσο χαμηλό προφίλ.

Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες θανάτου των δύο βρεφών, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.