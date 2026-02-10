Η γαλλική Δικαιοσύνη απηύθυνε έκκληση για την ανεύρεση μαρτύρων, μετά την απαγγελία σοβαρότατων κατηγοριών εις βάρος 79χρονου πρώην εκπαιδευτικού, ο οποίος φυλακίστηκε το 2024 και θεωρείται ύποπτος για διακεκριμένους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε 89 ανήλικα παιδιά, το χρονικό διάστημα που εκτείνεται από το 1967 έως το 2022.

Σύμφωνα με τον Εισαγγελέα της Γκρενόμπλ, Ετιέν Μαντό, τα εγκλήματα φέρονται να διαπράχθηκαν στη Γερμανία, την Ελβετία, το Μαρόκο, τον Νίγηρα, την Αλγερία, τις Φιλιππίνες, την Ινδία, την Κολομβία, καθώς και στη Νέα Καληδονία. Ο αριθμός των θυμάτων προκύπτει από ψηφιακά αρχεία που βρέθηκαν αποθηκευμένα σε USB, το οποίο περιείχε χειρόγραφες και ηλεκτρονικές σημειώσεις του ίδιου του κατηγορουμένου. Τα αρχεία αφορούν σεξουαλικές πράξεις με ανήλικους ηλικίας από 13 έως 17 ετών, όπως διευκρίνισε ο Εισαγγελέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Το επίμαχο USB εντοπίστηκε από τον ανιψιό του 79χρονου, ο οποίος όπως ανέφερε η Εισαγγελία, «είχε ερωτήματα σχετικά με την προσωπική και σεξουαλική ζωή του θείου του». Κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, ο πρώην εκπαιδευτικός προχώρησε και σε ομολογία δύο ανθρωποκτονιών: της μητέρας και της θείας του.

Στα γραπτά του, τα οποία ο ίδιος αποκαλεί «απομνημονεύματα», αναφέρει ότι «θανάτωσε σκοπίμως και τα δύο πρόσωπα». Συγκεκριμένα, ομολόγησε ότι στη δεκαετία του 1970 έπνιξε τη μητέρα του, η οποία έπασχε από καρκίνο και βρισκόταν σε καταληκτικό στάδιο, χρησιμοποιώντας μαξιλάρι. Στη συνέχεια, στη δεκαετία του 1990, σκότωσε και τη θεία του, ηλικίας 92 ετών, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Όπως περιγράφει ο ίδιος, αποφάσισε να σκοτώσει τη θεία του, επειδή επιθυμούσε να μετακομίσει στη Σενέβ της νότιας Γαλλίας, ενώ εκείνη τον παρακαλούσε να μην φύγει. «Την ώρα που κοιμόταν, πήρα ένα μαξιλάρι και την έπνιξα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα γραπτά του.

Όπως είναι λογικό, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί σοκαρισμένη την αποκάλυψη των αποτρόπαιων πράξεων του πρώην εκπαιδευτικού, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες, που θα «δέσουν» το κατηγορητήριο.