Αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ, αλλά και στο ευρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό, έχει προκαλέσει η δημόσια τοποθέτηση της αντιπροέδρου της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, Κλεμάνς Γκετέ, η οποία έθεσε ανοικτά το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γαλλίας από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η δήλωση της Γκετέ, που έγινε στις 9 Ιανουαρίου, καταγράφεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με τις εξελίξεις γύρω από τη Γροιλανδία και τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών να προκαλούν τριγμούς στη συνοχή της Συμμαχίας και να επαναφέρουν τη συζήτηση για τον ρόλο της Ευρώπης στην αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, προτίθεται να καταθέσει πρόταση προς ψήφιση στην κάτω Βουλή, με στόχο τον σχεδιασμό αποχώρησης της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ, αρχικά μέσω της εξόδου από την κοινή στρατιωτική διοίκηση. Όπως υποστήριξε, η πρωτοβουλία αυτή εδράζεται στην εκτίμηση ότι οι πρόσφατες επιλογές των ΗΠΑ αποκλίνουν από τις ευρωπαϊκές αξίες και ενισχύουν δυσανάλογα τον ρόλο της Ουάσιγκτον στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων εντός της Συμμαχίας.

Les États-Unis de Trump kidnappent un chef d’État au Venezuela. Les États-Unis de Trump soutiennent et appuient militairement un génocide en Palestine. Les États-Unis de Trump menacent le Groenland d’une annexion armée. Les États-Unis de Trump bombardent des peuples en… pic.twitter.com/RcSlotN1cV — Clémence Guetté (@Clemence_Guette) January 8, 2026

Μεταξύ των παραδειγμάτων που επικαλέστηκε περιλαμβάνονται η υπόθεση της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές δυνάμεις, η στρατιωτική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ισραήλ για τις επιχειρήσεις στην Παλαιστίνη, καθώς και οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί ενδεχόμενης προσάρτησης της Γροιλανδίας. Κατά τη Γκετέ, οι κινήσεις αυτές πλήττουν τη διεθνή νομιμότητα και επιβαρύνουν τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.

Η αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης προέρχεται από την αντιπολιτευόμενη παράταξη «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν-Λικ Μελανσόν, η οποία διαχρονικά διατηρεί επικριτική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και στη στρατιωτική εξάρτηση της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο πλαίσιο αυτό, άσκησε έντονη κριτική και στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την απόφασή του να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε και ο επικεφαλής του κόμματος «Πατριώτες», Φλοριάν Φιλιπό, ο οποίος χαρακτήρισε τη γαλλική εμπλοκή «καθαρή τρέλα», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Σε επίπεδο θεσμικών αντιδράσεων, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίσημη τοποθέτηση από το ΝΑΤΟ, ωστόσο διπλωματικές πηγές στις Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους δηλώσεις παρακολουθούνται με προσοχή, καθώς αγγίζουν τον πυρήνα της συνοχής της Συμμαχίας. Από την πλευρά του Ελιζέ, κύκλοι της γαλλικής προεδρίας ξεκαθάριζαν ότι η θέση της κυβέρνησης παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη συμμετοχή της Γαλλίας στο ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας ότι καμία σχετική πρωτοβουλία δεν βρίσκεται στην κυβερνητική ατζέντα και ότι οι τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης δεν δεσμεύουν τη γαλλική εκτελεστική εξουσία.

