Έντονες αντιδράσεις και κλίμα οργής συνάντησε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατά την παρουσία του στην παραθαλάσσια κοινότητα Λε Πορζ στη νοτιοδυτική Γαλλία, η οποία σημείωσε τις σοβαρότερες ζημιές από τη γιγαντιαία πυρκαγιά των τελών Ιουλίου.

Περίπου 200 κάτοικοι, ντυμένοι με μαύρα ρούχα, συγκεντρώθηκαν έξω από το δημαρχείο της περιοχής όπου κάηκαν 183 κατοικίες. Μόλις προσέγγισε το σημείο το υπηρεσιακό όχημα με τα φιμέ τζάμια για τη συνάντηση με τον δήμαρχο Μαρσιάλ Ζανινετί, το πλήθος ξέσπασε σε γιουχαΐσματα και αποδοκιμασίες, φωνάζοντας «Πού είναι; Πού είναι;».

«Μας θεωρεί ασήμαντους» – Αντιδράσεις για την «κρυφή» επίσκεψη

Οι πυρόπληκτοι εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους καθώς ο πρωθυπουργός δεν στάθηκε να συνομιλήσει μαζί τους, κάνοντας λόγο για απαξιωτική συμπεριφορά.

Η ένταση πυροδοτήθηκε περαιτέρω από την αποκάλυψη του περιβάλλοντός του ότι ο Λεκορνί είχε ήδη πραγματοποιήσει μια ανεπίσημη, «κρυφή» επίσκεψη στην περιοχή την προηγούμενη ημέρα χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, με τους κατοίκους να τον κατηγορούν ότι αντιμετώπισε την καταστροφή «ως τουρίστας» κατά τη διαμονή του στο γειτονικό πολυτελές Καπ-Φερέ.

Παράλληλα, εκπρόσωποι των κατοίκων εξέφρασαν την πρόθεσή τους να κινηθούν δικαστικά, υποστηρίζοντας ότι οι αρχές ενδεχομένως να επέλεξαν να προστατεύσουν ευπορότερες περιοχές εις βάρος των δικών τους ιδιοκτησιών.

Απάντηση Λεκορνί: «Απορρίπτω τις συνωμοσιολογίες»

Από το Μερινιάκ, όπου ακολούθησε συνεδρίαση με τοπικούς φορείς, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, αναγνωρίζοντας την οργή των ανθρώπων που έχασαν τις περιουσίες τους, αλλά απορρίπτοντας τις κατηγορίες:

«Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων πυροπροστασίας. Υπάρχει οργή, είναι απολύτως φυσιολογικό… Όμως θέλω να δώσουμε πίσω λίγη αλήθεια και λογική σε ό,τι συνέβη», τόνισε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Ο Λεκορνί σημείωσε ότι ζήτησε από την περιφέρεια και την πυροσβεστική να ενημερώσουν αναλυτικά τους πολίτες «λεπτό προς λεπτό» για τις τακτικές που ακολουθήθηκαν, ενώ επανέλαβε πως οι αιτιάσεις περί σκόπιμης θυσίας περιοχών αποτελούν «συνωμοσιολογικές παρεκτροπές».

Πακέτο ενισχύσεων άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ

Στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για την επόμενη ημέρα μετά τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει πλήξει τη Γαλλία από το 1949, η οποία κατέκαψε 420.000 στρέμματα και οδήγησε στην εκκένωση 220.000 ατόμων, ο πρωθυπουργός παρουσίασε δέσμη οικονομικών μέτρων: