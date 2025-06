Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (27/6) σε πλατεία της πόλης Νιμ της Γαλλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είναι καταδρομέας και έχει πυροβολήσει εναντίον πολιτών. Γαλλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τουλάχιστον έξι άτομα δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, με τις Αρχές να τονίζουν ότι ο δράστης έχει διαφύγει και καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Μάλιστα οι πυροβολισμοί καταγράφονται σε ένα βίντεο στην πλατεία «Place Avogardo» της Νιμ.

BREAKING:

7 people shot in the French city of Nîmes.

The suspect hasn’t been caught yet. The police warn people to remain indoors. pic.twitter.com/DkPM2SKllT

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 27, 2025