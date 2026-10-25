Ετοιμότητα για ενδεχόμενο προσωρινό αποκλεισμό δημοφιλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης (TikTok, Instagram, Snapchat και X) ζήτησε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί από τους τέσσερις μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών της χώρας (Orange, SFR, Free και Bouygues Telecom), ενόψει των κινητοποιήσεων της 24ης Οκτωβρίου.

Η είδηση ήρθε στο φως την ίδια ημέρα από το γαλλικό ερευνητικό μέσο Blast, το οποίο απέκτησε πρόσβαση στην κυβερνητική επιστολή προς τους παρόχους και στα πρακτικά της σχετικής συνάντησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ζητήθηκε η τεχνική προετοιμασία των εταιρειών ώστε, αν δοθεί εντολή, να διακοπεί η πρόσβαση στις πλατφόρμες για μερικές ώρες κατά το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου. Από την πλευρά τους, οι πάροχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ενώ διευκρινίζεται ότι το αίτημα αφορούσε την ετοιμότητα για πιθανό αποκλεισμό και όχι την άμεση διακοπή της λειτουργίας τους.

Information exclusive Blast : le Premier ministre a préparé la coupure des réseaux sociaux pour le 24 octobre Deux jours avant la manifestation du 24 octobre, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom de se tenir prêts à couper l’accès à TikTok, Instagram ,Snapchat et X. Blast révèle la lettre et le compte rendu de la réunion qui a suivi, où les opérateurs ont exprimé leurs doutes. Le gouvernement avait déjà utilisée cette mesure liberticide en Nouvelle-Calédonie en 2024, avant d’être désavoué par le Conseil d’État. Par @yanmdi. https://t.co/ZQtJKutOjA — BLAST, Le souffle de l’info (@blast_france) October 24, 2026

Η αποκάλυψη αυτή ακολουθεί την επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση της 23ης Οκτωβρίου για στενότερη συνεργασία με τις ψηφιακές πλατφόρμες, στο πλαίσιο της οποίας έγιναν πάνω από 100 αναφορές για ύποπτο περιεχόμενο, οδηγώντας στο «πάγωμα» σχεδόν των μισών εξ αυτών των λογαριασμών.

Το ζήτημα εγείρει έντονες νομικές αντιδράσεις, καθώς η προηγούμενη απόπειρα της γαλλικής κυβέρνησης να μπλοκάρει το TikTok στη Νέα Καληδονία το 2024 ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε το μέτρο παράνομο επειδή παραβίαζε τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Δείτε βίντεο

Επεισόδια, 1.000 συλλήψεις και τουλάχιστον τρεις τραυματίες

Με περισσότερες δυνάμεις της τάξης στους δρόμους και με αυστηρά ελεγχόμενες πορείες, οι διαδηλώσεις που οργανώθηκαν το Σάββατο στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν σε γενικές γραμμές σε κλίμα ηρεμίας, παρά τις κάποιες μικροσυγκρούσεις, μακριά από τις βιαιότητες που αμαύρωσαν την περασμένη εβδομάδα τις κινητοποιήσεις.

Μη θέλοντας να επαναληφθούν οι εικόνες των συγκρούσεων, των πυρκαγιών και των λεηλασιών από ορδές ταραχοποιών, εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου, οι γαλλικές αρχές κινητοποίησαν 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες, δύναμη κατά 20% μεγαλύτερη από εκείνη της περασμένης εβδομάδας, για αυτόν τον «δεύτερο γύρο» των διαδηλώσεων.

«Οι πορείες εξελίχθηκαν καλά», σχολίασε αργά το απόγευμα ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές, ανακοινώνοντας τη σύλληψη ή προσαγωγή 1.000 ατόμων.

Ο αριθμός των διαδηλωτών δεν αυξήθηκε. Συνολικά, το συνδικάτο CGT κατέγραψε 800.000 διαδηλωτές σε όλη τη χώρα, όσους δηλαδή και μια εβδομάδα νωρίτερα. Από την πλευρά της ωστόσο η κυβέρνηση ανακοίνωσε μικρότερο αριθμό διαδηλωτών, 410.000 από 550.000 το περασμένο Σάββατο.

Στις διάφορες πόλεις όπου οι διαδηλώσεις είχαν επιτραπεί, οι πορείες πραγματοποιήθηκαν τις περισσότερες φορές σε κλίμα ηρεμίας. Πολλά καταστήματα είχαν οχυρωθεί για να αποφύγουν τυχόν επιδρομές.

Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι προς το τέλος της πορείας στην πρωτεύουσα, περίπου 500 «ταραχοποιοί» επιτέθηκαν στις δυνάμεις της τάξης. Αργά το βράδυ, η ομάδα αυτή είχε διαλυθεί πλήρως. «Ένα ελικόπτερο της χωροφυλακής συμμετέχει για να υποστηρίξει τις δυνάμεις στο έδαφος και να εντοπίσει τυχόν εναπομείνασες ομάδες ταραχοποιών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η αστυνομία έκανε χρήση νερού υπό πίεση και δακρυγόνων, απαντώντας στα αντικείμενα που εκτόξευαν εναντίον των δυνάμεών της οι συγκεντρωμένοι.

Νωρίτερα ωστόσο στην πρωτεύουσα 110.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές (250.000 σύμφωνα με το συνδικάτο CGT), συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδήλωση στην οποία πήραν μέρος πολλά διαφορετικά κινήματα: μαθητές λυκείου, φοιτητές, συνδικάτα, τα «κίτρινα γιλέκα» και κόμματα της αριστεράς.

Στη Μασσαλία, τη Ρεν και τη Λιλ, διαδηλωτές με κάποιες φορές πολύ διαφορετικά αιτήματα, επέμεναν ότι έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν.

🇫🇷 Paris police SWEEP through the last groups near Vincennes Officers moved in force after the main march ended, and smaller clusters stayed behind, throwing objects. The organized part wrapped up without major issues. The trouble started with the people who stayed to fight. Writer: Lucas

https://t.co/hqOas2751g — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

Στη Ρεν, η 23χρονη Έμμα είπε ότι είναι «οργισμένη» μια «όλα αυτά που συμβαίνουν», καταγγέλλοντας τις απαγορεύσεις των διαδηλώσεων και «την καταστολή των μαθητών λυκείου».

«Ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο καιρός θα με εμποδίσουν να διαδηλώσω», είπε εξάλλου η 47χρονη Ντελφίν από τη Λιλ.

Λόγω του φόβου επεισοδίων, οι Αρχές είχαν απαγορεύσει τις συγκεντρώσεις ή είχαν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, αποφάσεις που χαρακτηρίστηκαν «αυταρχική στροφή» από τη ριζοσπαστική αριστερά.

Αν και γενικά η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, ορισμένα σποραδικά επεισόδια σημειώθηκαν στη Λυών (όπου απαγορεύονταν οι διαδηλώσεις) και στη Νάντ. Ορισμένες ομάδες αποσπάστηκαν από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και «επιχείρησαν να βιαιοπραγήσουν, κυρίως εναντίον των δυνάμεων της τάξης», είπε ο υπουργός Εσωτερικών. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στο Κλερμόν-Φεράν και την Τουλούζη και ένας νεαρός τραυματίστηκε στο μάτι στο Πουατιέ, πρόσθεσε ο Λοράν Νουνιές.

Πάντως «χάρη στην παρέμβαση των δυνάμεων της τάξης, πολλές λεηλασίες αποφεύχθηκαν» και δεν υπήρξαν επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, όπως σε δημαρχεία ή αστυνομικά τμήματα, πρόσθεσε ο υπουργός, κάνοντας λόγο για «κάποιες λεηλασίες» σε περιορισμένο αριθμό εμπορικών καταστημάτων, σε ορισμένες πόλεις.

Dégradation du 24 octobre: une bijouterie saccagée et pillée à Marseille https://t.co/hqFrYzry1S — BFM (@BFMTV) October 24, 2026

Τα συνδικάτα είχαν οργανώσει τις δικές τους υπηρεσίες ασφαλείας για να περιφρουρήσουν τις διαδηλώσεις και να κρατήσουν μακριά από τον όγκο των διαδηλωτών τους ταραξίες.

Έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, ο επικεφαλής της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν, που φαίνεται ότι θα περάσει στον δεύτερο γύρο μαζί με το φαβορί, την υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν, προειδοποίησε τον πρόεδρο Μακρόν. «Είναι καιρός να υποχωρήσει», είπε ο Μελανσόν, επικεφαλής της διαδήλωσης στο Παρίσι, διαφορετικά «θα καταλάβει ότι αυτό θα επαναλαμβάνεται κάθε εβδομάδα» και «αυτό που τους πονάει είναι μια γενική απεργία».

Στην Ορλεάνη, όπου διεξάγεται το διήμερο συνέδριο του Εθνικού Συναγερμού της Λεπέν, περίπου 13.000 άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά καταγγέλλοντας την ακροδεξιά, την οποία ορισμένοι συνέδεσαν με την τρομοκρατική επίθεση στην Τραπ, την Παρασκευή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δέχτηκε για πρώτη φορά την Παρασκευή τους εκπροσώπους των λυκείων, η κινητοποίηση των οποίων ήταν ένα από τα «καύσιμα» των διαδηλώσεων. Το περιβάλλον του Γάλλου προέδρου υποσχέθηκε ότι θα ανακοινωθούν «συγκεκριμένες αποφάσεις» τη Δευτέρα.