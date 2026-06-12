Η γαλλική δικαιοσύνη αποφάσισε να υποβληθεί σε ευθανασία το πίτμπουλ Curtis, το οποίο είχε σκοτώσει το 2019 την Ελιζά Πιλαρσκί και καταδίκασε τον σύντροφό της και ιδιοκτήτη του ζώου σε κάθειρξη τεσσάρων ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στο πλημμελειοδικείο του Σουασόν (βόρεια), η πρόεδρος υπενθύμισε τα συμπεράσματα της έρευνας που απάλλασσε μια ομάδα κυνηγόσκυλων, τα οποία μετείχαν σε κυνήγι αλεπούς εκείνο το απόγευμα στο δάσος, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Αντιθέτως, ο Curtis, «προερχόμενος από σκύλους κυνομαχιών», τον οποίο εκπαίδευσε να δαγκώνει ο Κριστόφ Ελούλ, ήταν «ικανός να προκαλέσει από μόνος του, δαγκώνοντάς την, τον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί». Το DNA του θύματος βρέθηκε στο άνω χείλος του Curtis, τόνισε η πρόεδρος του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο ζήτησε την ευθανασία του Curtis, υπογραμμίζοντας πως αυτό το πίτμπουλ, το οποίο, μετά τα γεγονότα, παρέμεινε κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, είναι «εκτός ελέγχου», έχοντας «δαγκώσει» τον ίδιο του τον ιδιοκτήτη και μία εθελόντρια.

«Το να παραδοθεί σε μια οργάνωση θα ισοδυναμούσε με το να απαρνηθούμε αυτό που ήταν ικανός να κάνει και αυτό που θα μπορούσε ακόμα να κάνει, να σκοτώνει», τόνισε η πρόεδρος.

Ο Ελούλ είχε εκπαιδεύσει τον Curtis να δαγκώνει «από πολύ μικρή ηλικία», γεγονός «που είχε ως συνέπεια να διαμορφωθεί ένας σκύλος με προδιάθεση να επιτίθεται χωρίς να γνωρίζει άλλη εντολή για να σταματήσει εκτός από τη βία», επισημαίνει επίσης το δικαστήριο.

Τη 16η Νοεμβρίου του 2019, ο Κριστόφ Ελούλ είχε ανακαλύψει το πτώμα της συντρόφου του, ηλικίας 29 ετών, με τουλάχιστον 50 δαγκωματιές σκύλου, σε ένα δάσος, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Σουσόν.

Η Ελιζά Πιλαρκσί είχε πάει να περπατήσει μόνη με τον Curtis, ένα αμερικανικό Pitbull Terrier. Λίγα λεπτά πριν από τον θάνατό της, είχε τηλεφωνήσει στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια.

Ο Ελούλ είχε αρχικά επιρρίψει ευθύνες σε μια ομάδα κυνηγόσκυλων, τα οποία είχε βρει, σύμφωνα με τον ίδιο, γύρω από τη σορό του θύματος μόλις είχε φθάσει στο σημείο.

Μια εκδοχή που απορρίφθηκε από την έρευνα και σειρά αναλύσεων, ιδίως εκείνη του DNA, με τα στοιχεία να παραπέμπουν στον ίδιο της τον σκύλο.

Το πλημμελειοδικείο απέρριψε τρεις επιβαρυντικές περιστάσεις: την παράνομη εισαγωγή του Curtis, ένα είδος εκπαίδευση «δαγκώματος» που δεν επιτρέπεται στη Γαλλία, όπως επίσης και την απουσία μέτρων προφύλαξης εκ μέρους του Ελούλ.

Ο κατηγορούμενος δεν απαγόρευσε στη σύντροφό του, μια γυναίκα με ύψος 1,52 και βάρος 56 κιλά, έγκυο έξι μηνών, να πάει μόνη της για βόλτα τον σκύλο βάρους περίπου 20 κιλών.

Η τύχη του Curtis προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις όταν ο εισαγγελέας ζήτησε να υποβληθεί σε ευθανασία τον Μάρτιο και συλλογές υπογραφών οργανώθηκαν προκειμένου να του δοθεί «χάρη», συγκεντρώνοντας αυτήν την εβδομάδα περισσότερες από 100.000 συμμετοχές.

Ηλικίας σήμερα 8,5 ετών, ο Curtis ζει αυτήν τη στιγμή σε ένα κουτί, σε ένα κλουβί στο Οτ Γκαρόν, όπου βρίσκεται σε απομόνωση, καθώς θεωρείται επικίνδυνος.