Σε μια προσπάθεια να ανακόψει τη συνεχιζόμενη πτώση των γεννήσεων, η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα νέο, πρωτοποριακό μέτρο στήριξης για τις οικογένειες. Από σήμερα, οι νέοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια επιπλέον άδεια μετ’ αποδοχών, εξασφαλίζοντας πολύτιμο χρόνο με το μωρό τους κατά τους πρώτους μήνες της ζωής του.

Τι είναι η «επιπρόσθετη άδεια γέννησης»

Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τη χορήγηση άδειας διάρκειας ενός έως δύο μηνών, η οποία αφορά εξίσου και τους δύο γονείς, είτε πρόκειται για φυσική γέννηση είτε για υιοθεσία. Στην πράξη λειτουργεί ως μια σύντομη, άμεση γονική άδεια που ενεργοποιείται αμέσως μετά τον ερχομό του παιδιού, αποτελώντας μια μοναδική ρύθμιση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Πώς συνδυάζεται με τις υφιστάμενες άδειες

Η συγκεκριμένη παροχή λειτουργεί συμπληρωματικά και δεν αντικαθιστά τις ήδη υπάρχουσες διευκολύνσεις. Συγκεκριμένα, προστίθεται:

– Στην άδεια μητρότητας (16 εβδομάδες)

– Στην άδεια πατρότητας (28 ημέρες)

Παράλληλα, οι γονείς διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν στη συνέχεια τη standard γονική άδεια (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) μέχρι το παιδί να συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του, με μηνιαία αποζημίωση περίπου 450 ευρώ.

Ευελιξία στη χρήση και οικονομικές αποδοχές

Το μέτρο χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία, καθώς οι δύο γονείς μπορούν να πάρουν την άδεια είτε ταυτόχρονα είτε διαδοχικά. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να κατατμηθεί σε δύο περιόδους του ενός μηνός.

Στο οικονομικό σκέλος, οι αποδοχές ορίζονται ως εξής:

– 1ος μήνας: Κάλυψη του 70% του μισθού.

– 2ος μήνας: Κάλυψη του 60% του μισθού.

Ανώτατο όριο: Το μηνιαίο πλαφόν ορίζεται στα 4.005 ευρώ (με βάση τα δεδομένα της 1ης Ιανουαρίου 2026).

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το δικαίωμα χρήσης της άδειας αφορά γονείς που απέκτησαν ή περίμεναν παιδί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις υιοθεσίας από την ίδια ημερομηνία, με τη νέα άδεια να ξεκινά αμέσως μετά τη λήξη της θεσμοθετημένης άδειας υιοθεσίας (16 εβδομάδες).

Η απάντηση στο δημογραφικό πρόβλημα

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στις αρχές του 2024, στο πλαίσιο ενός σχεδίου «δημογραφικού επανεξοπλισμού», έρχεται να αντιμετωπίσει μια έντονη κοινωνική πρόκληση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (Insee), η υπογεννητικότητα στη Γαλλία καταγράφει σταθερή πτώση: το 2025 γεννήθηκαν 644.000 παιδιά, αριθμός μειωμένος κατά σχεδόν 25% σε σύγκριση με το 2010, τη χρονιά που σημειώθηκε η τελευταία μεγάλη κορύφωση των γεννήσεων στη χώρα.