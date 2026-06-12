Το τελευταίο «αντίο» στην 11χρονη Λιάνα, της οποίας η απαγωγή και η δολοφονία συγκλόνισαν ολόκληρη τη Γαλλία, είπαν σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, εκατοντάδες άνθρωποι. Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο της κοινότητας Φλεράνς, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά της Τουλούζης, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, εκεί όπου το άτυχο κορίτσι πήγαινε σχολείο.

Η λευκή νεκροφόρα έφτασε στο νεκροταφείο λίγο μετά τις 14:30 (τοπική ώρα). Την ακολουθούσε ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο στη συνέχεια συγκεντρώθηκε μπροστά από τη φωτογραφία της 11,5 ετών μαθήτριας. Το μπλε φέρετρο μεταφέρθηκε από τους υπαλλήλους του γραφείου τελετών στον χώρο της ταφής, όπου η οικογένεια αποχαιρέτησε το παιδί σε στενό κύκλο.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο δήμαρχος του Φλεράνς, Γκρεγκορί Μπομπατό, ανέφερε στον λόγο του: «Δεν λέμε αντίο σε ένα σύμβολο, μια μάχη, αλλά σε ένα παιδί 11,5 ετών: τη Λιάνα».

Η τοπική κοινωνία και πολίτες από άλλες περιοχές εξέφρασαν με κάθε τρόπο τη θλίψη τους. Στο σχολείο της, μπροστά από το κτήριο όπου η Λιάνα εθεάθη για τελευταία φορά στις 29 Μαΐου, έχουν τοποθετηθεί κεριά, λούτρινα παιχνίδια, δεκάδες μπουκέτα λουλούδια και ένα πλακάτ που αποτίει φόρο τιμής «στη Λιάνα και σε όλα τα παιδιά θύματα».

Μετά από σχετικό κάλεσμα της ένωσης Δημάρχων της Γαλλίας, πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις πολιτών έξω από Δημαρχεία της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, μια ομάδα μοτοσικλετιστών ξεκίνησε από την πόλη Ος με προορισμό το Φλεράνς, σχηματίζοντας μια πομπή στη μνήμη του κοριτσιού «που έφυγε πολύ νωρίς».

Η σορός της 11χρονης εντοπίστηκε στις 4 Ιουνίου μέσα σε ένα γεωργικό σιλό της περιοχής. Η Λιάνα είχε εξαφανιστεί στις 29 Μαΐου, όταν εθεάθη να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο του βασικού υπόπτου, του Ζερόμ Μπαρελά, ενός 41χρονου πατέρα του οποίου η μεγαλύτερη κόρη ήταν φίλη με τη Λιάνα.

Ο Μπαρελά προσήχθη από τις Αρχές την επομένη της εξαφάνισης του παιδιού. Την 1η Ιουνίου του ασκήθηκαν διώξεις για απαγωγή και έκτοτε παραμένει προφυλακισμένος.

Ο θάνατος της μαθήτριας έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική και πολιτική θύελλα στη Γαλλία, εξαιτίας των αποκαλύψεων γύρω από το παρελθόν του 41χρονου. Όπως έγινε γνωστό, ο Ζερόμ Μπαρελά δεν είχε κλητευθεί, ούτε προσαχθεί ποτέ στο παρελθόν από τις Αρχές, παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του επίσημες καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον ανηλίκων.