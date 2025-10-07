Ο Εμανουέλ Μακρόν έδωσε στον έκπτωτο πρωθυπουργό Λεκορνί 48 ώρες «για να σώσει την κυβέρνησή του», ενώ οι πολιτικοί τριγμοί προκαλούν υποχώρηση δεικτών στο χρηματιστήριο του Παρισιού και φόβους για πανευρωπαϊκό ντόμινο στο κόστος δανεισμού. Σε ένα σπάνιο σχόλιο η Γερμανία προειδοποίησε ότι «σταθερή Γαλλία σημαίνει και ευρωπαϊκή σταθερότητα».

Θύμα της πολιτικής κρίσης είναι η διαδικασία του προϋπολογισμού του 2026, καθώς, σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, η κυβέρνηση έχει προθεσμία μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να καταθέσει το νομοσχέδιο ενώ σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπεται νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για να εγκριθούν οι δαπάνες, η φορολογία και ο δανεισμός.

Ο κ. Μακρόν έχει αλλάξει πέντε πρωθυπουργούς από τότε που επανεξελέγη το 2022, με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, 39 ετών, να παραιτείται μόλις 27 ημέρες μετά τον διορισμό του, γεγονός που τον καθιστά τον «βραχυβιότερο» στη σύγχρονη γαλλική πολιτική ιστορία.

Διορία Μακρόν ως το βράδυ της Τετάρτης

Αλλά σε νέα ανατροπή, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέθεσε στον κ. Λεκορνί τη διεξαγωγή «τελικών διαπραγματεύσεων μέχρι το βράδυ της Τετάρτης» αφήνοντας να εννοηθεί ότι η αποτυχία οδηγεί σε νέες πρόωρες εκλογές. Σε αυτή την περίπτωση, αυτές θα διεξαχθούν εντός 20 έως 40 ημερών σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία

Επιτείνοντας τη σύγχυση, ο κ. Λεκορνί ανακοίνωσε ότι ακόμη κι αν αποδειχθούν αποτελεσματικές οι προσπάθειες, ο ίδιος δεν θα επιστρέψει στην πρωθυπουργία, σύμφωνα με το BFMTV.

Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, ο Γάλλος πρόεδρος είναι έτοιμος να «αναλάβει τις ευθύνες του» δήλωσε εκπρόσωπος των Ηλυσίων.

«Δεν καταλαβαίνω πλέον τις αποφάσεις του Εμανουέλ Μακρόν», επισημαίνει ο στενός σύμμαχος και πρώην πρωθυπουργός του προέδρου, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Οι πολιτικές επιλογές υπό τις πιέσεις στην αγορά ομολόγων

Η Μαρίν Λεπέν, της οποίας το κόμμα Εθνικός Συναγερμός είναι το μεγαλύτερο στο γαλλικό κοινοβούλιο, δήλωσε ότι αντιμέτωπος με μια «κρίση καθεστώτος», ο κ. Μακρόν «έχει δύο πιθανούς δρόμους: παραίτηση ή διάλυση»

Η Μαρίν Τοντελιέ, ηγέτιδα του Πράσινου κόμματος, κάλεσε τον κ. Μακρόν να ορίσει έναν πρωθυπουργό της Αριστεράς ή της Πράσινης πτέρυγας, προσθέτοντας: «Αυτά είναι πραγματικά τα τελευταία μηνύματα από έναν πολιτικό κόσμο που καταρρέει».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει την επιλογή να διορίσει έναν ακόμη πρωθυπουργό για να δοκιμάσει την τύχη του με τα πολιτικά μαθηματικά – ή να παραιτηθεί ο ίδιος. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγορές ταρακουνήθηκαν.

Ο Λεκορνί ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός που προσπάθησε, αλλά απέτυχε, να καταρτίσει ένα πακέτο περικοπών δαπανών και αυξήσεων φόρων, το οποίο θα περιόριζε τις αυξανόμενες πιέσεις στην αγορά ομολόγων.

Γιατί το γαλλικό δημόσιο χρέος επηρεάζει την Ευρώπη

Στην παγκόσμια έκθεσή του για το χρέος , που δημοσιεύθηκε νωρίτερα φέτος, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, με έδρα το Παρίσι, ανέφερε ότι το κόστος τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών μελών είχε εκτοξευθεί από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών στο υψηλότερο, μεταξύ 2021 και 2024. Όλοι αυτοί οι κυρίαρχοι δανειολήπτες «αλιεύουν» στην ίδια ομάδα διεθνών επενδυτών και οι ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα στη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης, μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες – όπως φάνηκε για παράδειγμα όταν οι αποδόσεις των βρετανικών ομολόγων ακολούθησαν ανοδικά το κόστος δανεισμού των ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στο έτος.

To παρασκήνιο της παραίτησης

Ένα από τα κύρια σημεία τριβής της νέας κυβέρνησης του κ. Λεκόρνου ήταν ο διορισμός του πρώην υπουργού Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ ως υπουργού Άμυνας. Tο δεξιό Ρεπουμπλικανικό κόμμα (LR) εξοργίστηκε από τον διορισμό, θεωρώντας τον κ. Λεμέρ ως τον αρχιτέκτονα του αυξανόμενου κατά 5.000 ευρώ το δευτερόλεπτο γαλλικού δημόσιου χρέους και προδότη μετά την αποχώρησή του από το LR για να ενταχθεί στην κυβέρνηση Μακρόν το 2017.