Κύμα σφοδρών αντιδράσεων και πολιτική θύελλα έχει ξεσπάσει στη Γαλλία έπειτα από βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο η γνωστή ακτιβίστρια και συγγραφέας Μπετίνα Ζουρλί, υποστηρίκτρια της «Ανυπότακτης Γαλλίας» (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν, χαρακτήρισε ως «παράπλευρη απώλεια» την απειλή βιασμού που κατήγγειλε μητέρα με βρέφος από διαδηλωτές κατά τα βίαια επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου στο Παρίσι.

Παρά τη μεταγενέστερη συγγνώμη της στο Instagram, όπου αναγνώρισε ότι «ο βιασμός είναι ένα έγκλημα που δεν δικαιολογείται ποτέ», η ίδια επέμεινε στην υπεράσπιση των βανδαλισμών, των επιθέσεων σε τράπεζες και του σαμποτάζ ως θεμιτών μορφών πολιτικής αντίστασης.

Η αντιπαράθεση στην πλατεία Δημοκρατίας και το βίντεο του Brut

Το περιστατικό καταγράφηκε σε οπτικοακουστικό υλικό του γαλλικού ειδησεογραφικού μέσου Brut στην πλατεία Δημοκρατίας του Παρισιού, αμέσως μετά τις εκτεταμένες συγκρούσεις και τα βίαια επεισόδια της 17ης Οκτωβρίου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η έντονη λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην Μπετίνα Ζουρλί και μια μητέρα, η οποία περιέγραψε έντρομη όσα βίωσε μέσα στην οικία της:

«Ήμουν με το μωρό μου σε ένα διαμέρισμα και προσπαθούσαν να μπουν μέσα, λέγοντας ότι θα με βιάσουν επειδή ήμουν μια βρωμερή αστή και τους εμπόδιζα να λεηλατήσουν το μικρό κατάστημα από κάτω».

Η Ζουρλί, υπερασπιζόμενη εκείνη τη στιγμή τις ριζοσπαστικές μεθόδους πάλης και τη φθορά ιδιωτικών περιουσιών, απάντησε κοφτά:

«Είναι παράπλευρη απώλεια».

Η αποστροφή αυτή προκάλεσε την άμεση έκρηξη της συνομιλήτριάς της και στη συνέχεια μαζικές επικρίσεις από πολιτικούς παράγοντες και πολίτες, οι οποίοι την κατηγόρησαν για κυνική υποβάθμιση μιας απειλής σεξουαλικής βίας προκειμένου να δικαιολογηθεί η δράση των διαδηλωτών.

«Η επανάσταση δεν γίνεται με ηρεμία»

Στη διάρκεια της ίδιας συζήτησης, η ακτιβίστρια υποστήριξε ανοιχτά ότι οι υλικές καταστροφές δεν συνιστούν το μείζον ζήτημα σε μια κοινωνική εξέγερση.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Είναι ιδιωτική περιουσία, δεν πειράζει» , υποβαθμίζοντας τις ζημιές σε καταστήματα και κτήρια.

«Το να καταστρέφεις μια BNP Paribas είναι φυσιολογικό. Είναι η πηγή των προβλημάτων μας» , δικαιολογώντας ευθέως τις επιθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα.

«Η επανάσταση δεν γίνεται με ηρεμία», επιμένοντας ότι οι ιστορικές επαναστατικές διαδικασίες δεν εξελίσσονται με ειρηνικό τρόπο.

Παρότι κατά τη διάρκεια της συνομιλίας αρνήθηκε ότι δικαιολογεί προσωπικά τις απειλές βιασμού, ο διαχωρισμός αυτός δεν στάθηκε ικανός να αναχαιτίσει τη σφοδρή κριτική για την αρχική της στάση απέναντι στην καταγγέλλουσα.

Το προφίλ της Μπετίνα Ζουρλί

Η Μπετίνα Ζουρλί δραστηριοποιείται ως συγγραφέας και ακτιβίστρια, έχοντας πραγματοποιήσει σπουδές στις κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα στον τομέα των σπουδών φύλου.

Σύμφωνα με το δημόσιο βιογραφικό της στο LinkedIn:

Διεξάγει εργαστήρια κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Rennes 2 στη Βρετάνη.

Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα γύρω από τον φεμινισμό, τα δικαιώματα των γυναικών και την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους.

Εκφράζει δημόσια και συστηματικά την πολιτική της υποστήριξη προς το κόμμα «Ανυπότακτη Γαλλία» (La France Insoumise – LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Η ίδια τάσσεται αναφανδόν υπέρ του ευρύτερου κύματος κινητοποιήσεων που διαπερνά τη Γαλλία με αφορμή το κόστος ζωής και την κατάσταση στην εκπαίδευση, μια συγκυρία που έχει πυροδοτήσει βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση με καταστροφές, λεηλασίες και εκατοντάδες συλλήψεις.

Η συγγνώμη στο Instagram και οι εξηγήσεις περί «παράπλευρης απώλειας»

Υπό το βάρος των έντονων αντιδράσεων, η Ζουρλί προχώρησε σε εκτενή γραπτή τοποθέτηση στον λογαριασμό της στο Instagram:

«Καταλαβαίνω ότι η δήλωσή μου ήταν σοκαριστική και ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη. Είναι προφανώς σοκαριστικό να απειλείται κάποιος με βιασμό. Η σεξιστική και σεξουαλική βία εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη στη Γαλλία. Ως φεμινίστρια ακτιβίστρια γνωρίζω τα στοιχεία».

Ξεκαθάρισε επίσης κατηγορηματικά:

«Ο βιασμός είναι ένα αδικαιολόγητο έγκλημα, το οποίο δεν μπορεί ποτέ να θεωρηθεί θεμιτό».

Παρ’ όλα αυτά, επεχείρησε να αποδώσει τη χρήση της φράσης «παράπλευρη απώλεια» σε παρερμηνεία, υποστηρίζοντας:

Ο όρος περιγράφει μια ατυχή, έμμεση και ακούσια συνέπεια που απορρέει από μια πρωταρχική ενέργεια.

Με τον χαρακτηρισμό αυτό θέλησε να δείξει ότι η απειλή βιασμού δεν συνδεόταν με τους πολιτικούς στόχους της κινητοποίησης της 17ης Οκτωβρίου, διαχωρίζοντας έτσι τη σεξουαλική βία από το κίνημα διαμαρτυρίας.

Κατήγγειλε παράλληλα ότι μετά τη διάδοση του βίντεο έχει γίνει αποδέκτης χιλιάδων απειλών στο διαδίκτυο.

Επιμονή σε σαμποτάζ και βανδαλισμούς ως πολιτική αντίσταση

Παρά τη μεταμέλεια που εξέφρασε για τη διατύπωση περί βιασμού, η Ζουρλί αρνήθηκε να ανακαλέσει τις απόψεις της αναφορικά με τις επιθέσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές υποδομές.

Αντιθέτως, υποστήριξε ότι το σαμποτάζ και οι υλικές φθορές παραμένουν λειτουργικά μέσα αντίστασης, παραθέτοντας ιστορικά προηγούμενα:

«Όταν οι σουφραζέτες τοποθετούσαν βόμβες, όταν οι κομμουνιστές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου οργάνωναν ανταρτοπόλεμο και σαμποτάζ, όταν οι Παλαιστίνιοι σαμποτάριζαν αγωγούς το 1936, αυτό ήταν αντίσταση και όχι βανδαλισμός».

Η τοποθέτησή της διατηρεί στο ακέραιο την έντονη δημόσια και πολιτική αντιπαράθεση στη Γαλλία, σχετικά με τα όρια της επαναστατικής δράσης και την ανοχή απέναντι σε πράξεις βίας κατά πολιτών.

A French woman says that the rioters and looters broke into her building and threatened her with rape while she was holding her child in her arms. “That’s collateral damage” responds the feminist activist Bettina Zourli who holds a Master’s in gender studies and focuses her work on gender norms, motherhood, reproductive rights, and voluntary childlessness (“childfree”) She describes herself as “feminist, childfree and Antifa” Zourli also says that all the stores getting looted also constitute a case of collateral damage and that the revolution, which she supports, must be violent. She has lectured in gender studies, including at the University of Lille and Université Rennes. https://t.co/h0cec5R9ng — Visegrád 24 (@visegrad24) October 20, 2026

Πηγή: Dailymail