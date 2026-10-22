Σε 217 ανέρχονται οι φυλακισθέντες από το σύνολο των 2.700 συλληφθέντων κατά τη διάρκεια των βίαιων επεισοδίων και λεηλασιών που έπληξαν τη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν, σε δηλώσεις του έξω από τις φυλακές Φλερί-Μεροζί στο Παρίσι, υπογράμμισε ότι οι μισοί εξ αυτών έχουν λευκό ποινικό μητρώο, αναφέροντας: «Αυτή είναι πραγματικά μια εξαιρετικά σθεναρή απάντηση, πρωτοφανής στο εύρος της».

Σκιαγραφώντας το προφίλ των κατηγορουμένων, πρόσθεσε πως: «Είναι γενικά άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη».

Παράλληλα, ο κ. Νταρμανέν τάχθηκε υπέρ της αφαίρεσης του δικαιώματος ψήφου για τους συμμετέχοντες στα επεισόδια, διερωτώμενος: «Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος που επιτίθεται σε αστυνομικούς και χωροφύλακες, που λεηλατεί επιχειρήσεις, θα μπορούσε να ασκήσει τα πολιτικά του δικαιώματα στις επερχόμενες εκλογές».

Οι ταραχές ξέσπασαν στο πλαίσιο διαδηλώσεων ενάντια στην ακρίβεια, αφήνοντας πίσω τους περίπου 3.000 βανδαλισμένες επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια. Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε προσπάθεια ανατροπής της Δημοκρατίας από ακροαριστερές οργανώσεις, χαρακτηρίζοντας τη βία ως τη χειρότερη των τελευταίων ετών, με φόντο τις προεδρικές εκλογές που απέχουν μόλις έξι μήνες.

Ο φόβος νέων κινητοποιήσεων στην πρωτεύουσα το ερχόμενο Σάββατο (24/10) οδήγησε τους διοργανωτές της διεθνούς έκθεσης σύγχρονης τέχνης Art Basel Paris, που φιλοξενείται στο Grand Palais, να επισπεύσουν το κλείσιμό της.

Αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί να παραμείνει ανοιχτή για το ευρύ κοινό έως την Κυριακή, η αυλαία θα πέσει τελικά την Παρασκευή. Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται: «Λόγω των πιθανών διαδηλώσεων στο Παρίσι αυτό το Σαββατοκύριακο, και προκειμένου να προστατεύσουμε τους επισκέπτες, τους εκθέτες, τους συνεργάτες και το προσωπικό μας, καθώς και τα έργα τέχνης, η Art Basel Paris θα ολοκληρώσει την έκδοση του 2026, την Παρασκευή».