Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής (5/6) επιβεβαιώθηκε επίσημα ότι η σορός που βρέθηκε την Πέμπτη (4/6) ανήκει στο ανήλικο κορίτσι, η τύχη του οποίου αγνοούνταν επί μία εβδομάδα.

Οι εισαγγελικές αρχές γνωστοποίησαν ότι το σώμα της 11χρονης εντοπίστηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, το οποίο βρίσκεται σε εγκαταστάσεις εργοστασίου που παραμένει κλειστό εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFM, η σορός βρέθηκε σε μικρή απόσταση από την τοποθεσία όπου το παιδί είχε θεαθεί για τελευταία φορά.

Η μικρή μαθήτρια είχε χαθεί την προηγούμενη εβδομάδα από την περιοχή Φλεράνς του Γκερ, κινητοποιώντας αμέσως τις αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Αζέν, τα ακριβή αίτια του θανάτου της παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα, επισημαίνοντας ότι «έχουν διαταχθεί περαιτέρω εξετάσεις και πραγματογνωμοσύνες, οι οποίες θα διεξαχθούν».

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση είναι ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος έχει ήδη συλληφθεί από τις Αρχές. Σε βάρος του έχει ασκηθεί κατηγορία για την απαγωγή και την παράνομη κράτηση ανηλίκου κάτω των 15 ετών.

Η υπόθεση περιβάλλεται από ακόμη πιο σκοτεινά στοιχεία, καθώς δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα. Συγκεκριμένα, είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό δύο ανήλικων κοριτσιών, τα οποία ήταν φίλες της κόρης του.

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ των γαλλικών ΜΜΕ, η 11χρονη Λιάνα είχε φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο σπίτι του 41χρονου για να κοιμηθεί εκεί μαζί με την κόρη του. Μετά από εκείνη την επίσκεψη, η συμπεριφορά του άνδρα θορύβησε έντονα τους γονείς της 11χρονης, οι οποίοι αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά κάθε είδους επαφή και επικοινωνία μαζί του.