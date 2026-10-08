Ποινική έρευνα διεξάγουν οι γαλλικές Αρχές αφού το αστυνομικό τμήμα στη συνοικία των Καπουτσίνων του Μπορντό φέρεται να δέχτηκε εμπρηστική επίθεση σήμερα, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν το υπουργείο Δικαιοσύνης και το γραφείο του Εισαγγελέα της πόλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μια ομάδα μασκοφόρων έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων έξω από την κύρια είσοδο του αστυνομικού τμήματος.

Βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης του αστυνομικού τμήματος:

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο κτήριο, όμως αργότερα τέθηκε υπό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις αστυνομικοί αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν την έξοδο κινδύνου για να γλιτώσουν από τις φλόγες.