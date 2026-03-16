Στον δεύτερο γύρο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή θα κριθεί η έκβαση των δημοτικών εκλογών στις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα αναμετρηθούν δύο ως και πέντε υποψήφιοι αφού έχουν δικαίωμα να κατέβουν όλοι οι συνδυασμοί που στον πρώτο γύρο έλαβαν πάνω από το 10% των ψήφων.

Στο Παρίσι την πρώτη θέση καταλαμβάνει ο αριστερός υποψήφιος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ με 36,4%, ενώ τη δεύτερη θέση με 25% καταλαμβάνει η κεντροδεξιά υποψήφια Ραχιντά Ντατί.

Στη Μασαλία ο ακροδεξιός υποψήφιος Φρανκ Αλιζιό και ο αριστερός υποψήφιος Μπενουά Παγιάντ έλαβαν από 35,5% έκαστος.

Στην Λιόν τις δύο πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν ο υποψήφιος των οικολόγων Γκρεγκορί Ντουσίτ και ο υποψήφιος της κεντροδεξιάς Ζαν-Μισέλ Ολά συγκεντρώνοντας περίπου το 37% των ψήφων έκαστος.

Στο Στρασβούργο την πρώτη θέση καταλαμβάνει η σοσιαλίστρια Κατρίν Τροτμάν με 25%, ενώ την δεύτερη θέση καταλαμβάνει ο κεντροδεξιός υποψήφιος Ζαν-Φιλιπ Βετέρ με 24%.

Στο Μπορντό πρώτος έρχεται ο οικολόγος Πιερ Ουρμίκ με 27,7% και δεύτερος ο προσκείμενος στην παράταξη Μακρόν Τομά Καζνάβ με 25%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ