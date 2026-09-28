Οι αρχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι δύο μήνες μετά την έναρξή της σβήστηκε η πυρκαγιά που κατέκαψε 420.000 στρέμματα στη Ζιρόντ.

Η δασική πυρκαγιά του Σομός, που θεωρείται η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949, «έχει πλέον σβήσει» ανέφερε η Νομαρχία σε μια ανακοίνωσή της.

Le mégafeu de Saumos en Gironde, qui a ravagé 42 000 hectares cet été, est officiellement “éteint” deux mois après, annonce la préfecture https://t.co/FWdDrFdC0Q — franceinfo (@franceinfo) September 28, 2026

Gironde : le mégafeu de 42.000 hectares déclaré «éteint» deux mois après https://t.co/hwlnwpB9c4 — Europe 1 (@Europe1) September 28, 2026

Αυτή η «πύρινη καταιγίδα» ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου από το Σομός, στον ορεινό όγκο της Λαντ ντε Γκασκόν και απείλησε την τουριστική περιοχή από το Καπ Φερέ μέχρι και τα περίχωρα του Μπορντό. Περίπου 224.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σε μια τεράστια επιχείρηση που οργάνωσαν οι Αρχές, μέχρι που η φωτιά σταμάτησε και κρίθηκε ότι είχε «περιοριστεί», την 1η Αυγούστου. Μικροεστίες της ωστόσο συνέχισαν να σιγοκαίνε επί πολλές εβδομάδες.

Σήμερα, έπειτα από οκτώ εβδομάδες, η Πυροσβεστική και όλες οι υπηρεσίες που ενεπλάκησαν στην επιχείρηση, ανακοίνωσαν ότι κατασβέστηκε πλήρως, ανέφερε η Νομαρχία, υπενθυμίζοντας ότι δεν υπήρξαν θύματα.

🔴Extinguido el incendio en Gironda (Francia) que ha durado más de dos meses y calcinado 42.000 hectáreas ▪️El fuego, de los más graves de la historia del país, no dejó ningún fallecido 🎙️@bwalkermario pic.twitter.com/QqYExVfgc5 — Radio 5 (@radio5_rne) September 28, 2026

Συνολικά 3.300 πυροσβέστες απ’ όλη τη Γαλλία ένωσαν τις δυνάμεις τους με στρατιώτες, αστυνομικούς, δασοφύλακες, αγρότες και εθελοντές, στη μεγαλύτερη επιχείρηση κατάσβεσης της σύγχρονης ιστορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε η νομάρχης της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκάς.

Η πυρκαγιά στο Σομός ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στη Γαλλία μετά από εκείνη του 1949, επίσης στη Λαντ ντε Γκασκόν, που έκαψε περίπου 500.000 στρέμματα.

Εν τω μεταξύ, οι πυροσβέστες, γεμάτοι οργή, αποτίουν φόρο τιμής στους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους αυτό το καλοκαίρι, στις δασικές πυρκαγιές. Ένα λεπτό σιγής και η «Μασσαλιώτιδα» (ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας), για να μην ξεχαστούν.