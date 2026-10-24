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Συγκρούσεις ξέσπασαν προς το τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι και «περισσότεροι από 500 ταραχοποιοί επιτίθενται στις δυνάμεις επιβολής του νόμου στη Λεωφόρο ντε Βενσέν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου 110.000 άνθρωποι (250.000 κατά τους διοργανωτές) διαδήλωσαν νωρίτερα σήμερα (26/10), ανακοίνωσε η αστυνομία.

 

 

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου επιχειρούν ελιγμούς για να συλλάβουν τους ταραξίες και να διευκολύνουν τη διάλυσή τους», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

 

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν γύρω στις 17.30, τοπική ώρα, λίγο μετά την άφιξη της πορείας στην Πορτ ντε Βενσέν. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

 

 

Νωρίτερα, ταραχές σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, το Μπορντό και τη Γκρενόμπλ ενώ οι αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές στο Κλερμόν-Φεράν, τη Λιλ και τη Νίκαια. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, νεαροί έσερναν μεγάλα μεταλλικά πλέγματα για να αποκλείσουν έναν δρόμο, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών. Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν καθώς έπεφτε η νύχτα.

 

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