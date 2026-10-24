Συγκρούσεις ξέσπασαν προς το τέλος της διαδήλωσης στο Παρίσι και «περισσότεροι από 500 ταραχοποιοί επιτίθενται στις δυνάμεις επιβολής του νόμου στη Λεωφόρο ντε Βενσέν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της πόλης όπου 110.000 άνθρωποι (250.000 κατά τους διοργανωτές) διαδήλωσαν νωρίτερα σήμερα (26/10), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Les affrontements se poursuivent à Paris. Très grosse charge de la police cours de Vincennes pour tenter de disperser les manifestants. #24octobre #Paris https://t.co/ioerfOxC4f — Luc Auffret (@LucAuffret) October 24, 2026

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου επιχειρούν ελιγμούς για να συλλάβουν τους ταραξίες και να διευκολύνουν τη διάλυσή τους», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Charges violentes de la police à Paris https://t.co/bJ6tuJsBGb — A T Media (@ATmediaa) October 24, 2026

🚨 French police in Paris charge at rioters and use tear gas while the crowd continues to throw objects at officers. https://t.co/uxpwaVwJJB — Julio Rosas (@Julio_Rosas11) October 24, 2026

Οι συγκρούσεις ξεκίνησαν γύρω στις 17.30, τοπική ώρα, λίγο μετά την άφιξη της πορείας στην Πορτ ντε Βενσέν. Διαδηλωτές εκτόξευσαν αντικείμενα στις δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες απάντησαν με δακρυγόνα και νερό υπό πίεση.

🇫🇷💥 FLASH | La police charge des manifestants à coups de matraque, à Paris. La situation reste très tendue sur place. https://t.co/9rB2OIAvSM — Cerfia (@CerfiaFR) October 24, 2026

BREAKING: Police charge protesters with baton blows in Paris, France, the protest is turning violent. https://t.co/U4T8KOwWrz — World Source News (@Worldsource24) October 24, 2026

Νωρίτερα, ταραχές σημειώθηκαν επίσης στη Λυών, το Μπορντό και τη Γκρενόμπλ ενώ οι αστυνομικοί εκτόξευσαν δακρυγόνα σε διαδηλωτές στο Κλερμόν-Φεράν, τη Λιλ και τη Νίκαια. Στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, νεαροί έσερναν μεγάλα μεταλλικά πλέγματα για να αποκλείσουν έναν δρόμο, έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και εκτόξευαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον αστυνομικών. Οι συγκρούσεις συνεχίζονταν καθώς έπεφτε η νύχτα.