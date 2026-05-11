Η Γαλλία βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής μετά την επιβεβαίωση κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτιδα που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, ενώ οι αρχές προχωρούν σε εκτεταμένες ιχνηλατήσεις και καραντίνα δεκάδων επαφών, την ώρα που οι εικόνες επιβατών χωρίς σωστή χρήση μάσκας στα Κανάρια Νησιά προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Η γαλλική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από το περιστατικό, με τον υπουργό Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί να συγκαλεί νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο πρωθυπουργικό μέγαρο, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να εξεταστούν τα επόμενα μέτρα αντιμετώπισης.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Μοντ Μπρεγκόν επιβεβαίωσε ότι μία Γαλλίδα διαγνώστηκε θετική στον χανταϊό, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανακοίνωσε, όλα τα άτομα που θεωρούνται στενές επαφές θα τεθούν σε απομόνωση για 42 ημέρες.

Παράλληλα, επιχείρησε να κατευνάσει την ανησυχία της κοινής γνώμης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «έναν ιό που γνωρίζουμε» και καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν τον πανικό.

«Δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις όπως κάναμε κατά τη διάρκεια της επιδημίας Covid-19», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την υπόθεση από τα τραυματικά αντανακλαστικά της πανδημίας.

Επιδεινώθηκε η κατάσταση της ασθενούς

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ αποκάλυψε ότι η γυναίκα συγκαταλέγεται στους πέντε Γάλλους επιβάτες που επαναπατρίστηκαν από το MV Hondius και μεταφέρθηκαν σε καθεστώς απομόνωσης στο νοσοκομείο Bichat στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την ίδια, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε αισθητά κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη συνέχεια οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη μόλυνσή της από τον χανταϊό.

Η Ριστ διευκρίνισε ότι και οι πέντε επιβάτες νοσηλεύονται σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους με συστήματα ελεγχόμενης ροής αέρα, σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η διασπορά μολυσματικών παραγόντων. Όλοι παραμένουν σε πλήρη απομόνωση και, σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, θα παρακολουθούνται στενά για τουλάχιστον 15 ημέρες.

Καραντίνα και σε επιβάτες αεροπορικών πτήσεων

Οι γαλλικές αρχές ενεργοποίησαν παράλληλα πρωτόκολλα ιχνηλάτησης για επιβάτες αεροπορικών πτήσεων που συνδέονται με τη μεταφορά των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου.

Συγκεκριμένα, απομονώθηκαν οκτώ επιβάτες από την πτήση της 25ης Απριλίου μεταξύ Αγίας Ελένης και Γιοχάνεσμπουργκ, ενώ εντοπίστηκαν ακόμη 14 άτομα που ταξίδεψαν με την πτήση Γιοχάνεσμπουργκ – Άμστερνταμ.

«Ζητάμε από αυτούς τους 14 επιβάτες να επικοινωνήσουν μαζί μας επειδή πρέπει να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την απομόνωσή τους», δήλωσε η υπουργός Υγείας.

Οι γαλλικές υγειονομικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις ιχνηλατήσεις, καθώς πρόκειται για τα πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά στην Ευρώπη που συνδέονται άμεσα με το MV Hondius, γεγονός που προκαλεί ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οι εικόνες από την Τενερίφη που προκάλεσαν αντιδράσεις

Την ίδια ώρα, έντονες αντιδράσεις προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν μετά την άφιξη του MV Hondius στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Αρκετοί επιβάτες εντοπίστηκαν να μην φορούν σωστά τις προστατευτικές μάσκες, λίγες μόλις ώρες μετά την αποβίβασή τους. Σε μία από τις φωτογραφίες, επιβάτης που φέρεται να είναι Ολλανδός εμφανίζεται να χαιρετά δημοσιογράφους μέσα από λεωφορείο έχοντας αφαιρέσει τη μάσκα του, ενώ σε άλλη εικόνα διαφορετικός ταξιδιώτης φαίνεται να έχει τη μάσκα κρεμασμένη από το αυτί, τη στιγμή που οι υπόλοιποι γύρω του φορούσαν πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, ακόμη και μέλος της κρατικής ιατρικής ομάδας υποστήριξης της Ισπανίας, που συμμετείχε στις επιχειρήσεις μεταφοράς, καταγράφηκε να αφαιρεί τον προστατευτικό εξοπλισμό του σε δημόσιο χώρο, αμέσως μετά την αποβίβασή του από λεωφορείο της στρατιωτικής μονάδας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών UME.

Οι εικόνες αυτές αναζωπύρωσαν τους φόβους κατοίκων της Τενερίφης ότι το νησί θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέο επίκεντρο υγειονομικής κρίσης, θυμίζοντας σε πολλούς τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19.

Η στάση του ΠΟΥ και οι αντιδράσεις στα social media

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ερωτήθηκε για τις εικόνες χαλαρής εφαρμογής των μέτρων καραντίνας, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός.

«Το είδα κι εγώ αυτό στη φωτογραφία. Η μάσκα ήταν κρεμασμένη στα αυτιά του. Πολλοί από αυτούς τους επιβάτες είναι ηλικιωμένοι και μπορείτε να φανταστείτε πόσο άβολες μπορεί να είναι αυτές οι μάσκες, ειδικά οι FFP2», δήλωσε.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ σημείωσε ακόμη ότι πολλοί από τους επιβάτες είναι ηλικιωμένοι και αντιμετωπίζουν ήδη χρόνιες παθήσεις, υπογραμμίζοντας πως τυχόν συμπτώματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σχετίζονται με τον χανταϊό.

Η τοποθέτησή του, πάντως, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Χρήστες συνέκριναν τη στάση αυτή με τα αυστηρά μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της Covid-19, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι «το να φοράς μάσκα δεν είναι πιο άβολο από το να πεθάνεις».

Νέο ύποπτο περιστατικό σε πτήση προς Παρίσι

Την ανησυχία ενίσχυσε και νέο περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ναυλωμένης πτήσης από την Τενερίφη προς το Παρίσι.

Όπως αποκάλυψε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ένας Γάλλος επιβάτης άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού εν πτήσει, με αποτέλεσμα οι πέντε επαναπατρισθέντες επιβάτες από το MV Hondius να τεθούν αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεοτέρας.

Οι Γάλλοι πολίτες ήταν μεταξύ περισσότερων από 90 παραθεριστών που επαναπατρίστηκαν από το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο, το οποίο είχε αγκυροβολήσει ανοιχτά των Καναρίων Νήσων.

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ισπανικών αρχών ότι εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα απολύμανσης και καραντίνας, η ανησυχία παραμένει έντονη στην τοπική κοινωνία.

Ο νοσηλευτής εντατικής θεραπείας David Hernández περιέγραψε στην Independent τον φόβο που επικράτησε όταν έγινε γνωστό ότι το πλοίο θα δέσει στην Τενερίφη.

«Σκέφτηκα “γιατί εμείς;”. Όλοι θα φοβηθούν από την αβεβαιότητα της κατάστασης. Αυτό μου φέρνει πίσω εικόνες από την πανδημία Covid-19. Περάσαμε πολύ δύσκολα τότε στο νοσοκομείο», δήλωσε ο 29χρονος υγειονομικός.

Και κατέληξε με νόημα: «Είμαι άνθρωπος και καταλαβαίνω ότι όλοι θα μπορούσαμε να ήμασταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα».