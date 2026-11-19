Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία απέναντι στον ψηφιακό πόλεμο, με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη ραγδαία κλιμάκωση των κυβερνοεπιθέσεων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση του νέου κυβερνητικού σχεδίου θωράκισης της κυβερνοασφάλειας, ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης χαρακτήρισε το επίπεδο της απειλής «ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανές», εκτιμώντας μάλιστα πως «τίποτα δεν υποδηλώνει ότι τα πράγματα θα καλυτερέψουν». Όπως τόνισε, το πρόβλημα έχει πλέον συστημικό και καθολικό χαρακτήρα, καθώς η Γαλλία αποτέλεσε έναν από τους πρώτους στόχους, προτού το κύμα των επιθέσεων επεκταθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Αυστηροποίηση ελέγχων και στοχευμένη χρηματοδότηση

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, το Παρίσι προχωρά σε δραστική αναθεώρηση της αμυντικής του στρατηγικής. Ο Λεκορνί προανήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους στις κρατικές υπηρεσίες και τα υπουργεία, διευκρινίζοντας ότι το νέο πλαίσιο θα είναι «πολύ πιο αυστηρό» συγκριτικά με όσα είχαν δρομολογηθεί μόλις πριν από ένα εξάμηνο.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η χρηματοδότηση αλλάζει προτεραιότητες, καθώς τα σχετικά κονδύλια θα διατίθενται πλέον «μόνο για την κυβερνοασφάλεια» και δεν θα διοχετεύονται σε δράσεις καινοτομίας.

Η επίδραση της AI και οι «ψυχροπολεμικές» δολιοφθορές

Αναλύοντας το προφίλ των δραστών, ο Γάλλος πρωθυπουργός σημείωσε πως η απειλή δεν προέρχεται μόνο από συγκεκριμένα κράτη, αλλά και από κυκλώματα κυβερνοεγκληματιών που δρουν με οικονομικό κίνητρο, καθώς και από ομάδες με ακτιβιστική ή συμβολική στόχευση.

Καταλυτικό ρόλο στην έξαρση του φαινομένου διαδραματίζει η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, «επιταχύνει» και «μαζικοποιεί» τις επιθέσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, πέρα από την υποκλοπή δεδομένων, καταγράφονται πλέον «συγκεκριμένες περιπτώσεις δολιοφθοράς» που παραπέμπουν σε πρακτικές της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου.

Στο στόχαστρο δημόσιοι οργανισμοί και εμπορικές υποδομές

Η έξαρση των περιστατικών τους τελευταίους μήνες αποτυπώνεται σε μια σειρά από χτυπήματα κατά δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίθεση που δέχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο θυγατρική εταιρεία των γαλλικών ταχυδρομείων (La Poste).

Αντίστοιχα, τον περασμένο Οκτώβριο, μια κυβερνοεπίθεση —για την οποία το Παρίσι κατηγόρησε ευθέως το Ιράν— έθεσε εκτός λειτουργίας εκατοντάδες συνδεδεμένα στο διαδίκτυο ψυγεία αλυσίδας σούπερ μάρκετ, προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες εμπορευμάτων.