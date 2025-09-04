Γύρω στους 30 ηγέτες θα έχουν σήμερα συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας που θα δοθούν στο Κίεβο αν υπάρξει εκεχειρία με τη Ρωσία, ελπίζοντας ότι έκαναν αρκετά για να πείσουν τις ΗΠΑ να υποστηρίξουν τις προσπάθειές τους.

Η σύνοδος κορυφής, δια ζώσης και εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης, του «συνασπισμού των προθύμων», θα φέρει στο ίδιο τραπέζι ηγέτες κυρίως από την Ευρώπη, αλλά και την Τουρκία, την Αυστραλία και τον Καναδά.

Οι χώρες έχουν συνομιλίες για μήνες σε διάφορα επίπεδα για να καθορίσουν τις στρατιωτικές συνεισφορές τους στην Ουκρανία ώστε να συμβάλουν στην αποτροπή ενδεχόμενης νέας επίθεσης της Ρωσίας στη γειτονική της χώρα, όταν υπάρξει οριστικά ανακωχή.

Ωστόσο αυτές οι προσπάθειες περιήλθαν σε τέλμα προσφάτως καθώς οι κυβερνήσεις δήλωσαν ότι οποιοσδήποτε ευρωπαϊκός στρατιωτικός ρόλος χρειάζεται τις δικές του εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ που θα λειτουργούν ως ένας μηχανισμός ασφαλείας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει προβεί σε καμία ρητή δέσμευση για την παροχή τους.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε τηΤετάρτη 3/9, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι στο Παρίσι ότι οι ηγέτες του συνασπισμού θα υιοθετήσουν σήμερα σχέδια για εγγυήσεις ασφαλείας τα οποία έχουν ολοκληρωθεί από τους στρατούς τους.

Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σχολίασαν ότι τα λεπτομερή «τεχνικά» σχέδια έχουν ολοκληρωθεί, αλλά δεν υπεισήλθαν σε λεπτομέρειες σχετικά με το τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

«Είμαστε έτοιμοι, εμείς οι Ευρωπαίοι, να παράσχουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», σημείωσε ο Μακρόν. «Αυτό μας επιτρέπει να πούμε καθαρά ότι είμαστε έτοιμοι για μια στιβαρή ειρήνη για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους, αλλά το ζήτημα τώρα είναι να δούμε την ειλικρίνεια της Ρωσίας», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Οι δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι ο σκοπός είναι να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα στον Τραμπ. Αυτό θα τονίζει την έλλειψη προόδου προς άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ζελένσκι μετά τη συνάντηση κορυφής του Τραμπ με τον Πούτιν τον Αύγουστο στην Αλάσκα και αποσκοπεί στο να ωθήσει τον Τραμπ να αυξήσει την πίεση στη Μόσχα τώρα.

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας και της Γαλλίας, οι οποίοι είχαν ενδελεχείς συναντήσεις την περασμένη εβδομάδα με ομολόγους τους του συνασπισμού, αναμένεται να ενημερώσουν σήμερα τους ηγέτες σχετικά με αυτές, σύμφωνα με συνοπτικό υπόμνημα που εστάλη στους μετέχοντες, στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

Ο Γενικός Γραμματέας του NATO Μαρκ Ρούτε δήλωσε χθες ότι περιμένει σαφήνεια όσον αφορά αυτό που θα μπορούσε να προσφερθεί σύντομα.

«Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε ακόμη μεγαλύτερο βάθος, μαζί με τους Αμερικανούς, για να δούμε τι θέλουν να προσφέρουν όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε εγγυήσεις ασφαλείας», σημείωσε ο Ρούτε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Πούτιν δήλωσε χθες απευθυνόμενος στο Κίεβο ότι υπάρχει πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, «αν επικρατήσει η κοινή λογική», επιλογή την οποία, όπως είπε, προτιμάει, αλλά σημείωσε ότι είναι έτοιμος να τον τερματίσει δια της βίας αν αυτό είναι ο μόνος τρόπος.

Δυτικοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι το πιο σημαντικό στοιχείο των εγγυήσεων θα είναι η συνέχιση της ισχυρής υποστήριξης προς τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας. Ωστόσο αυτές αναμένεται επίσης να συμπεριλάβουν μια διεθνή δύναμη για να βοηθά και να καθησυχάζει τις ανησυχίες του Κιέβου τόσο στην Ουκρανία όσο και στις γειτονικές του χώρες.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, Γάλλος αξιωματούχος αρνήθηκε να πει ποιες χώρες είναι έτοιμες να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων και συμμετέχοντας σε μια τέτοια δύναμη.

Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν δηλώσει σαφώς ότι η πραγμάτωση μιας τέτοιας δύναμης θα είναι εφικτή μόνον με την υποστήριξη των ΗΠΑ –κάτι το οποίο σε γενικές γραμμές υποσχέθηκε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα. Ωστόσο η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη δηλώσει τι προτίθεται να συνεισφέρει.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αναμένεται σήμερα στο Παρίσι, σύμφωνα με δύο διπλωματικές πηγές. Ορισμένοι ηγέτες θα έχουν τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στη γαλλική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε επίσης η γαλλική προεδρία.

Ο Τζον Φόρμαν, πρώην στρατιωτικός ακόλουθος της Βρετανίας στο Κίεβο και τη Μόσχα, σχολίασε ότι είναι σημαντικό οι ηγέτες να καταλάβουν ακριβώς τι προσφέρεται, και ιδιαίτερα ο Ζελένσκι, καθώς αυτός ζυγίζει τη θέση της χώρας του σχετικά με οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τη Ρωσία.

«Μολαταύτα, αυξάνεται η συνειδητοποίηση ότι η ειρήνη θα απαιτήσει μια ισχυρή Ουκρανία και ουκρανικό στρατό, ότι η ευρωπαϊκή υποστήριξη θα χρειαστεί να έχει μακρά διάρκεια και ότι η Ουκρανία μάλλον δεν μπορεί να στηριχθεί στους συμμάχους της ότι θα προστρέξουν σε βοήθειά της και θα τιμωρήσουν τη Ρωσία, αν αυτή επιτεθεί ξανά», τόνισε ο ίδιος.

«Όλα αυτά είναι προπαρασκευαστικές εργασίες για μια ειρήνη που παραμένει κάτι το απατηλό και μακρινό λόγω της διπλωματίας χωρίς συνοχή του Τραμπ και της έλλειψης ουσιαστικών συνομιλιών», κατέληξε ο Φόρμαν.