Στα χέρια της γαλλικής αστυνομίας βρίσκεται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για τον εμπρησμό του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ, κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Le Figaro, πρόκειται για ακτιβιστή που ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές και είχε καταχωρηθεί στα σχετικά μητρώα.

Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ακριβής ρόλος του στην επίθεση και να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν και άλλα πρόσωπα που συμμετείχαν στον εμπρησμό.

Εικόνες καταστροφής

Πλάνα από drone αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών που υπέστη το δημαρχείο της Λιμόζ.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, άγνωστοι εισέβαλαν στο κτήριο και έβαλαν φωτιά, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε στη στέγη και στο καμπαναριό.

Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με τον δήμαρχο της πόλης να δηλώνει ότι μεγάλο μέρος του ιστορικού κτηρίου έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Η εικόνα του καμπαναριού τυλιγμένου στις φλόγες εξελίχθηκε σε μία από τις χαρακτηριστικότερες εικόνες των ταραχών που ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο σε διάφορες γαλλικές πόλεις.

Η εικόνα μετά την καταστροφή

Περισσότερες εξουσίες στους δημάρχους

Η γαλλική κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να ενισχύσει τα μέτρα δημόσιας τάξης, παραχωρώντας στις τοπικές Αρχές μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης.

Οι δήμαρχοι θα μπορούν, όπου κρίνεται απαραίτητο, να εφαρμόζουν τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, αλλά και περιορισμούς στις δημόσιες συγκεντρώσεις, με στόχο την αποτροπή νέων λεηλασιών και βανδαλισμών.

Τα μέτρα δεν αφορούν γενικευμένη απαγόρευση σε ολόκληρη τη Γαλλία, αλλά στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος επεισοδίων.

Νέο κάλεσμα από τα «Κίτρινα Γιλέκα»

Την ίδια ώρα, η κοινωνική ένταση δεν δείχνει να υποχωρεί.

Τα «Κίτρινα Γιλέκα» έχουν απευθύνει κάλεσμα για νέα κινητοποίηση το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, παρουσιάζοντάς την ως τη «δεύτερη φάση» των διαμαρτυριών.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ακόμη μία πανεθνική ημέρα κινητοποιήσεων για τις 5 Νοεμβρίου.

Το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» είχε εμφανιστεί το 2018, με βασικά αιτήματα που αφορούσαν το κόστος ζωής και τη δυσαρέσκεια πολιτών εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων.

Η επιστροφή του στις σημερινές κινητοποιήσεις ενισχύει τους φόβους ότι οι διαμαρτυρίες μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια.

Κριτική στον Μακρόν μετά το διάγγελμα

Στο πολιτικό πεδίο, ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενη κριτική για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την κρίση.

Σύμφωνα με το Politico, αντιδράσεις προκλήθηκαν μετά την τηλεοπτική του εμφάνιση, καθώς επικριτές του υποστηρίζουν ότι δεν παρουσίασε συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Την Κυριακή, ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει ότι όσοι συμμετείχαν στις καταστροφές θα «πληρώσουν το τίμημα», ενώ ζήτησε «σαφείς απαντήσεις» για το πώς οι διαδηλώσεις οδηγήθηκαν σε τόσο εκτεταμένα επεισόδια.

Το Politico μεταφέρει επίσης επικρίσεις από πολιτικά πρόσωπα και τοπικούς αξιωματούχους, με έναν από αυτούς να χαρακτηρίζει τον Μακρόν «εντελώς αποκομμένο από την πραγματικότητα».

Ο Λεκορνί επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο

Τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, περιορισμοί στις μετακινήσεις και δυνατότητα απαγόρευσης δημόσιων συγκεντρώσεων.

Η κυβέρνηση επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει νέο κύκλο βίας, καθώς οι επόμενες κινητοποιήσεις πλησιάζουν.

Ωστόσο, οι ήδη προγραμματισμένες διαδηλώσεις για το ερχόμενο Σάββατο και τις αρχές Νοεμβρίου διατηρούν σε υψηλά επίπεδα την ανησυχία για πιθανή παράταση της κοινωνικής αναταραχής.

Εάν οι κινητοποιήσεις αποκτήσουν διάρκεια ανάλογη με εκείνη του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων» το 2018 και το 2019, η διαχείριση της κρίσης αναμένεται να εξελιχθεί σε σημαντικό πολιτικό ζήτημα ενόψει της προεκλογικής περιόδου του 2027.