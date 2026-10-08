Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε δύο αδέλφια ηλικίας 21 και 25 ετών, καθώς θεωρούνται ύποπτοι ότι διαχειρίζονταν μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία έφερε τον τίτλο NudeLeaksTeens και σε αυτήν αναρτούσαν γυμνές φωτογραφίες, που είχαν υποκλέψει, περισσότερων από 17.000 γυναικών και κοριτσιών, δήλωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπεκό.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν την Τρίτη στη βόρεια Γαλλία, είπε η ίδια.

Οι Γάλλοι ερευνητές κατέσχεσαν επίσης το ποσό των 700.000 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, όπως bitcoin, ethereum, litecoin και USDT, πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Η γαλλική αστυνομία διεξήγαγε την έρευνα με τη συνδρομή της αμερικανικής αστυνομίας και δικαστικών αρχών.

Η πλατφόρμα ⁠NudeLeaksTeens πουλούσε «πακέτα» κλεμμένου προσωπικού περιεχομένου που προέρχονταν από διάφορες πηγές, όπως υποκλοπή λογαριασμών μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σεξουαλική παρενόχληση (“grooming”) και “revenge porn” — σε βάρος περισσότερων από 17.000 γυναικών διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ αυτών ανηλίκων.

Οι χρήστες του ιστότοπου ενθαρρύνονταν, με αντάλλαγμα κρυπτονομίσματα, να παράσχουν πληροφορίες ταυτοποίησης για το κάθε θύμα.

Η γαλλική εισαγγελία κάλεσε θύματα της πλατφόρμας να επικοινωνήσουν με τη μονάδα καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος της γαλλικής αστυνομίας.