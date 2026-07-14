Ένα εντυπωσιακό και σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση σε παραλία της Γαλλίας, όταν ένα τεράστιο σύννεφο έμοιαζε να κινείται προς την ακτή σαν «κύμα τσουνάμι», αναγκάζοντας τους λουόμενους να εγκαταλείψουν βιαστικά το σημείο.

Οι εικόνες από την παραλία της Αντάι (Hendaye), στη Χώρα των Βάσκων, δείχνουν ένα πυκνό σύννεφο να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτοντας σταδιακά τον ουρανό και δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό που θύμιζε εισβολή τεράστιου κύματος.

Πολλοί επισκέπτες της παραλίας άρχισαν να μαζεύουν εσπευσμένα τις πετσέτες, τις ομπρέλες και τα προσωπικά τους αντικείμενα, καθώς μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξαν οι καιρικές συνθήκες.

Η απότομη αλλαγή του καιρού που αιφνιδίασε τους λουόμενους

Παρά την εντυπωσιακή εικόνα, δεν επρόκειτο για πραγματικό τσουνάμι, αλλά για ένα φαινόμενο που συνδέεται με την αιφνίδια έλευση ψυχρών αέριων μαζών από τον Ατλαντικό.

Το φαινόμενο, γνωστό ως Galerne, χαρακτηρίζεται από την ταχεία εισβολή ψυχρού και υγρού αέρα σε μια περιοχή όπου προηγουμένως επικρατούν θερμότερες συνθήκες. Η σύγκρουση των διαφορετικών αερίων μαζών μπορεί να προκαλέσει ισχυρές ριπές ανέμου, απότομη πτώση της θερμοκρασίας και χαμηλή νέφωση που μοιάζει να «κατεβαίνει» πάνω στην ακτή.

Στην περιοχή της Αντάιγ η αλλαγή ήταν ιδιαίτερα αισθητή, καθώς η θερμοκρασία μειώθηκε απότομα μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ η παραλία καλύφθηκε από πυκνή ομίχλη και δυνατούς ανέμους.

Ένα εντυπωσιακό αλλά όχι άγνωστο φαινόμενο στις ακτές της Βασκικής χώρας

Οι κάτοικοι της περιοχής γνωρίζουν το συγκεκριμένο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού. Ωστόσο, η ταχύτητα με την οποία εκδηλώθηκε αυτή τη φορά προκάλεσε έκπληξη και φόβο στους επισκέπτες της παραλίας.

Η Galerne μπορεί να είναι επικίνδυνη κυρίως για όσους βρίσκονται στη θάλασσα, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και η γρήγορη αλλαγή των συνθηκών μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε κολυμβητές και μικρά σκάφη.

Το εντυπωσιακό βίντεο από τη Γαλλία έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την ομοιότητα του φαινομένου με ένα τεράστιο «σύννεφο-κύμα» που καταπίνει την παραλία.