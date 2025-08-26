Συνετρίβη ελικόπτερο την Κυριακή (24/8) στο Rosporden της Γαλλίας, την ώρα που προσπαθούσε να κάνει ανεφοδιασμό με νερό από λίμνη και στη συνέχεια να επιστρέψει στο σημείο της κατάσβεσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με το υλικό του βιντεοληπτικού υλικού από αυτόπτες μάρτυρες, την στιγμή που το ελικόπτερο πλησιάζει στη λίμνη για ανεφοδιασμό, ξαφνικά χάνει ύψος απότομα και τελικά πέφτει μέσα στη λίμνη.

Ευτυχώς οι επιβαίνοντες είναι ζωντανοί αλλά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Οι γαλλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα ακριβή αίτια της συντριβής.