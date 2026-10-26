Οι πρώτες ιδέες για τα μέτρα που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί αποκαλύφθηκαν νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο ίδιος ανακοίνωσε τη διεξαγωγή συζήτησης για τον σχολικό προσανατολισμό την Τετάρτη στην Εθνοσυνέλευση.

Συναντήσεις στο Ματινιόν με influencers και συνδικάτα

Η γαλλική κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να δώσει «πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις» στις ανησυχίες των μαθητών λυκείου και των φοιτητών. Σε πρώτη φάση, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί θέλησε να υποδεχθεί στο Ματινιόν δημιουργούς περιεχομένου «που έχουν απήχηση στη νεολαία». Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σειρά των συνδικάτων μαθητών λυκείου και φοιτητών.

Αντικατάσταση του Parcoursup και φοιτητικές υποτροφίες

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί αναφέρθηκε ήδη σε ορισμένα μέτρα τα οποία αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους. Πρόκειται αρχικά για την «αντικατάσταση της πλατφόρμας Parcoursup με μια αλλαγή ήδη από φέτος». Επίσης, για «το άνοιγμα 15.000 θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι πέρυσι καταργήθηκαν 10.000 θέσεις».

Έπειτα, αναφέρθηκε στο «ανώτατο όριο 28 μαθητών στα τμήματα της πρώτης λυκείου (seconde) από την επόμενη σχολική χρονιά», όπως και σε «πρόγραμμα ύψους ενός δισεκατομμυρίου για την ανακαίνιση των πανεπιστημίων και 4 δισεκατομμύρια σε δάνεια».

Ανυποχώρητα τα συνδικάτα ενόψει των συνομιλιών

Οι εκπρόσωποι των συνδικάτων προειδοποίησαν ότι έχουν μια λίστα δέκα μέτρων προς παρουσίαση. «Περιμένουμε επιτέλους να εισακουστούμε και να υπάρξουν συγκεκριμένα αιτήματα μετά το τέλος αυτής της συνάντησης», δήλωσε ο Μαριούς Μενίλ, γενικός γραμματέας της Μαθητικής Συνδικαλιστικής Ένωσης (USL) έξω από το Ματινιόν πριν από την έναρξη της συνάντησης.

«Δεν θα υπάρξει καμία παραχώρηση, κανένας συμβιβασμός σχετικά με τα αιτήματά μας».

Συζήτηση στην Εθνοσυνέλευση

Επιπλέον, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε τη διεξαγωγή συζήτησης την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου στις 17:00 στην Εθνοσυνέλευση «σχετικά με το μέλλον της διαδικασίας προσανατολισμού και τοποθέτησης των μαθητών λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», σύμφωνα με πληροφορίες του BFMTV.

Πρόκειται για μια απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 50-1 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι «η κυβέρνηση μπορεί, με δική της πρωτοβουλία […], να προβεί, επί συγκεκριμένου θέματος, σε δήλωση η οποία οδηγεί σε συζήτηση και μπορεί, εφόσον το αποφασίσει, να τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς να δεσμεύει την ευθύνη της».

Πηγή: lindependant