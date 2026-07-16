Το κοινοβούλιο της Γαλλίας ενέκρινε χθες (15/7) το νομοσχέδιο που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία, για ασθενείς με ανίατες ασθένειες, ένα θέμα που εξακολουθεί να προκαλεί μια έντονη πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα.

Υπό αυστηρές προϋποθέσεις, ο νόμος επιτρέπει σε ασθενή που θα το ζητήσει να λάβει μια θανατηφόρα ουσία την οποία θα πρέπει να χορηγήσει ο ίδιος στον εαυτό του ή, αν σωματικά αδυνατεί, να του τη χορηγήσει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής.

Η πρόσβαση στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία αφορά μόνο τους ενήλικες που είναι Γάλλοι πολίτες ή νόμιμοι κάτοικοι της Γαλλίας. Θα πρέπει επίσης να πάσχουν από σοβαρή, ανίατη ασθένεια, που απειλεί τη ζωή τους και είναι σε προχωρημένο ή τελικό στάδιο, να βιώνουν συνεχή σωματικό ή ψυχικό πόνο λόγω αυτής της κατάστασης και να είναι σε θέση να εκφράσουν ελεύθερα την επιλογή τους. Η ψυχική ασθένεια από μόνη της δεν περιλαμβάνεται στους λόγους που ένας άνθρωπος μπορεί να ζητήσει και να λάβει βοήθεια για να βάλει τέλος στη ζωή του.

Η Κάτω Βουλή ενέκρινε το κείμενο με ψήφους 291 υπέρ έναντι 241 κατά.

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δηλώσει ότι θα στείλει τον νόμο στο Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο έχει στη διάθεσή του έναν μήνα για να κρίνει εάν συνάδει με το Σύνταγμα ή όχι.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν με συνέπεια ότι η κοινή γνώμη τάσσεται υπέρ της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στη Γαλλία. Τον Φεβρουάριο μια δημοσκόπηση της Ifop έδειξε ότι το 84% ενέκρινε το νομοσχέδιο. Οι υποστηρικτές του λένε ότι ο νόμος θα δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και έλεγχο σε ανθρώπους που βιώνουν αβάσταχτο πόνο στο τέλος της ζωής τους, επιβάλλοντας ταυτόχρονα αυστηρές δικλείδες ασφαλείας.

«Μπορείς να το αποκαλείς ζωή όταν η οδύνη είναι τόσο μεγάλη που πλέον δεν μπορείς να κάνεις τίποτα;» διερωτήθηκε η Αν Ρεϊνό, η εκπρόσωπος της γαλλικής ένωσης για το δικαίωμα στον θάνατο με αξιοπρέπεια (ADMD). «Οι άνθρωποι θα μπορούν να αποφασίζουν οι ίδιος το πότε και πώς θα πεθάνουν, αφού ο πόνος τους έχει γίνει αφόρητος και δεν επιδέχεται ανακούφισης», πρόσθεσε.

Οι αντίπαλοι του νομοσχεδίου, μεταξύ των οποίων γιατροί και θρησκευτικές οργανώσεις, λένε ότι η νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας θα θέσει υπό πίεση ευάλωτους ανθρώπους. Η Καθολική Εκκλησία ήταν μεταξύ εκείνων που διαφώνησαν με το νομοσχέδιο και ένας επίσκοπος απείλησε ότι θα αρνηθεί να κοινωνήσει τους βουλευτές που θα το ψηφίσουν.

«Μια κοινωνία βασισμένη στην αδελφοσύνη στηρίζει, προστατεύει και φροντίζει τους ανθρώπους. Δεν εγκαταλείπει ποτέ τους πιο ευάλωτους από εμάς», είπε ο συντηρητικός πρώην υπουργός Εσωτερικών και υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλίας Μπρουνό Ρεταϊγό.

Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι ήδη νόμιμη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ελβετία, το Βέλγιο και την Ολλανδία, καθώς και σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ.

Η Γερουσία της Γαλλίας, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, καταψήφισε το νομοσχέδιο αλλά η Κάτω Βουλή έχει τον τελευταίο λόγο.