Για πρώτη φορά, η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβεβαίωση ενός κρούσματος του ιού Έμπολα εντός του εθνικού της εδάφους.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση των γαλλικών υγειονομικών αρχών, ο ασθενής είναι γιατρός ο οποίος επέστρεψε πρόσφατα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μια χώρα που πλήττεται από σφοδρή επιδημία.

Το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το θετικό δείγμα, διευκρινίζοντας πως ο γιατρός έχει ήδη τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης, ενώ παράλληλα έχει ενεργοποιηθεί το πρωτόκολλο για την άμεση ιχνηλάτηση όλων των επαφών του.

Το περιβάλλον του Γάλλου Πρωθυπουργού, Στεφάν Λεκορνί, διαβεβαίωσε ότι ο ίδιος παρακολουθεί «ιδιαίτερα στενά» την εξέλιξη της κατάστασης.

Πάντως, οι γαλλικές αρχές εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού στον γενικό πληθυσμό της Ευρώπης παραμένει χαμηλός.

Η εφιαλτική κατάσταση στη ΛΔ Κονγκό

Η τρέχουσα έξαρση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αποτελεί τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της χώρας και κηρύχθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου.

Η εμφάνιση του ιού επιβεβαιώθηκε αρκετές εβδομάδες μετά την καταγραφή μιας σειράς «μυστηριωδών» θανάτων σε πόλη της επαρχίας Ιτούρι, η οποία αποτελεί και το επίκεντρο της κρίσης.

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν περισσότερα από 1000 κρούσματα του ιού και 267 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε προειδοποίηση, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που έχει καταγραφεί ποτέ κατά τον πρώτο μόλις μήνα από το ξέσπασμα μιας επιδημίας Έμπολα.

Το στέλεχος Bundibugyo και η ιστορική αναδρομή

Η σοβαρότητα της παρούσας επιδημίας εντείνεται από το γεγονός ότι οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo του ιού.

Για το συγκεκριμένο στέλεχος δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ούτε εγκεκριμένη θεραπεία, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες ανάσχεσής του.

Σε ιστορικό επίπεδο, ο ιός Έμπολα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες υγειονομικές πληγές της αφρικανικής ηπείρου, καθώς τα τελευταία 50 χρόνια περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του στην Αφρική.

#Communiqué | Ebola : identification d’un 1er cas chez un médecin humanitaire de retour de mission en République démocratique du Congo (RDC) Le ministère de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées confirme ce jour l’identification d’un premier cas… pic.twitter.com/OL3ILA0MCp — Ministère de la Santé (@Sante_Gouv) June 24, 2026

🔴 Un premier cas d’Ebola détecté en France chez un médecin humanitaire ➡️ https://t.co/x6qgnjqHQO pic.twitter.com/cV4zsEYRDt — Le Parisien (@le_Parisien) June 24, 2026