Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον της νότιας Γαλλίας, όπως ανέφεραν χθες Τετάρτη (21/10) οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες – ηλικίας 86 και 26 ετών – βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

20 ottobre 2026

#Francia Nella notte tra il 19 e il 20 ottobre e nel corso della giornata di martedì, forti #piogge si sono abbattute sul sud della Francia, provocando gravi #allagamenti nei dipartimenti di Bouches-du-Rhône, Hérault e Gard, nonché in Corsica. https://t.co/kOPXlqxDO4 — FOCUS SULLA TERRA (@Focus_Terra) October 21, 2026



Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Flooding in eastern Corsica, France, has disrupted transport, with trains between Bastia and Corte suspended and flights from Bastia airport cancelled. #HespressEng #France #Corsica #Flooding #CMH https://t.co/OyqeKMgu5w — Hespress English (@HespressEnglish) October 21, 2026

Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναφέρει προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Vigilance rouge #météo :

Retrouvez sur notre site les images les plus impressionnants du déluge qui s’abat sur la plaine orientale, ramenées par nos équipes. #corse #inondations

https://t.co/GNoQJhCcGP https://t.co/PdCrMCMb5G — France 3 Corse (@FTViaStella) October 20, 2026

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.