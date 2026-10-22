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Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας καταιγίδας που προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον της νότιας Γαλλίας, όπως ανέφεραν χθες Τετάρτη (21/10) οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Provence που επικαλείται πληροφορίες από τοπικούς αξιωματούχους, δύο γυναίκες – ηλικίας 86 και 26 ετών – βρέθηκαν πνιγμένες μέσα σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος βρήκε τον θάνατο στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.


Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Η καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές καταστροφές, σύμφωνα με το δημοσίευμα που αναφέρει προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς επίσης στην ηλεκτροδότηση και στις τηλεπικοινωνίες.

Η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τις προηγούμενες ημέρες τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

 

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