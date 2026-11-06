Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου στη Γαλλία, όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές βγήκε από τον δρόμο στην περιοχή Lent, στο Ain, νότια της Bourg-en-Bresse.

Σύμφωνα με τον προσωρινό απολογισμό που ανακοίνωσε η νομαρχία της Αin, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας ανήλικος, ενώ άλλοι 16 επιβάτες τραυματίστηκαν με τους τρεις να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το λεωφορείο βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε σε δέντρο μέσα σε χαντάκι, ενώ στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ελικόπτερα.

Οι Αρχές άνοιξαν έρευνα για ανθρωποκτονία από τροχαίο και πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών, ενώ ο οδηγός του λεωφορείου, ο οποίος νοσηλεύεται, δεν έχει ακόμη καταθέσει.

Προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη D22, όταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του λεωφορείου.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος του Lent, Yves Cristin, το όχημα βγήκε από τον δρόμο, προσέκρουσε σε δέντρο και κατέληξε σε χαντάκι. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για δύο άτομα σε καρδιοαναπνευστική ανακοπή και πολλούς τραυματίες.

Μάρτυρας που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το τροχαίο περιέγραψε σκηνές πανικού, με μαθητές να βγαίνουν από το λεωφορείο, ενώ αρκετοί έκλαιγαν και φώναζαν.

Επέβαιναν 63 άνθρωποι

Σύμφωνα με την LeMonde, 63 άνθρωποι επέβαιναν στο λεωφορείο, καθώς αυτό εκτελούσε διαδημοτικό δρομολόγιο και μετέφερε παιδιά, εφήβους αλλά και ενήλικες προς την Bourg-en-Bresse.

Οι Αρχές έχουν κινητοποιήσει δεκάδες πυροσβέστες και αστυνομικούς, ενώ στο σημείο επιχειρούν και δύο ελικόπτερα. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το σχέδιο πολιτικής προστασίας της περιοχής και δημιουργήθηκε χώρος υποδοχής για τις οικογένειες των επιβατών.

Στο σημείο ο υπουργός Μεταφορών

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών, Philippe Tabarot, ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει στο σημείο του δυστυχήματος, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό σοβαρό.

Ο υπουργός Παιδείας Edouard Geffray εξέφρασε από την πλευρά του τη συμπαράστασή του στους μαθητές και στις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικά δύσκολη στιγμή για τη σχολική κοινότητα.

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Η νομαρχία του Ain ενεργοποίησε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Διαμερίσματος (COD), ώστε να συντονιστούν οι υπηρεσίες διάσωσης, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι τοπικές Αρχές.

Οι οδηγοί έχουν κληθεί να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ έχουν τεθεί σε εφαρμογή κυκλοφοριακές εκτροπές. Οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και να αποσαφηνιστεί ο τελικός αριθμός των τραυματιών.

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