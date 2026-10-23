Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκαν εκ νέου οι γαλλικές Αρχές έπειτα από αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το πρωί στο προάστιο Τραπ, στα νοτιοδυτικά του Παρισιού.

Από την επίθεση έχασε τη ζωή του ένα άτομο, ενώ τουλάχιστον τέσσερις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και κινητοποιώντας αμέσως ισχυρές αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις.

«Ξεκάθαρα τρομοκρατικό έγκλημα» δηλώνει το Υπουργείο Εσωτερικών

Στις πρώτες του δηλώσεις για το συμβάν, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, ήταν καταλύτης, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως «ξεκάθαρα ένα τρομοκρατικό έγκλημα».

Η τοποθέτηση αυτή της πολιτικής ηγεσίας σηματοδοτεί την άμεση εμπλοκή των ειδικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών στην έρευνα, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια, το προφίλ των δραστών και τα ακριβή κίνητρα της αιματηρής ενέργειας.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική εισαγγελία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.