Περισσότεροι από 240 άνθρωποι συνελήφθησαν, δύο μαχαιρώθηκαν ενώ άλλοι βιάστηκαν κατά τη διάρκεια του μεγαλύτερου φεστιβάλ μουσικής στη Γαλλία. Πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται στον δρόμο για την Γιορτή της Μουσικής. Άνθρωποι από πολλές χώρες της Ευρώπης παρευρέθηκαν στο πανεθνικό αυτό πάρτι και η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές υπήρξαν δύο βιασμοί, πολλές άλλες σεξουαλικές επιθέσεις, ληστείες και συμπλοκές με μαχαιρώματα.

Ειδικότερα, στη νοτιοδυτική πόλη της Τουλούζης, ένας άνδρας μαχαιρώθηκε, κοντά στα μεσάνυχτα, ενώ μια γυναίκα δέχθηκε επίθεση επίσης με αιχμηρό αντικείμενο στο κοντινό Κολομιέ λίγο αργότερα. Μια ερευνητική πηγή δήλωσε στη Daily Mail ότι «εξετάζονται πλάνα από κάμερες για να εντοπιστούν όσοι χρησιμοποίησαν μαχαίρια και έκαναν επιθέσεις».

Δείτε σχετικό βίντεο:

Η βία δεν έλειψε ούτε από το κέντρο του Παρισιού, καθώς ορισμένοι ξεκίνησαν συμπλοκές στο κέντρο της πόλης. Έσπασαν τζάμια αυτοκινήτων και σπιτιών, ενώ έκαναν απόπειρες διάρρηξης σε καταστήματα στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Υπήρξαν περίπου 148 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, και «243 σε ολόκληρη την χώρα». Αναφέρθηκαν περισσότερα από δέκα περιστατικά επίθεσης με σύριγγες σε γυναίκες, περνώντας στο αίμα τους άγνωστες ουσίες.

Δείτε βίντεο από τις σκηνές του χάους όταν η κατάσταση ξέφυγε κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ:

Σημειώνεται πως περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν το φεστιβάλ στο Παρίσι, όπου τα πρώτα προβλήματα ξεκίνησαν λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ στην περιοχή Châtelet, κοντά στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων. «Οι δρόμοι έγιναν επικίνδυνοι και οι ταραχοποιοί το εκμεταλλεύτηκαν», είπε ένας Βρετανός μάρτυρας, ο οποίος ζήτησε να αναφερθεί ως Στιβ.

Μια ομάδα νεαρών ανδρών, μερικοί εξ αυτών φορούσαν φανέλες της Παρί Σεν Ζερμέν, άρχισαν να γρονθοκοπούν κόσμο, προκαλώντας το απόλυτο χάος. «Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και υπήρχε πραγματικός φόβος ότι οι μάχες θα προκαλούσαν μαζική σύγκρουση καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ξεφύγουν».

Υπήρξαν επίσης προβλήματα στον ποταμό Σηκουάνα, στην περιοχή Σεν Ζερμέν ντε Πρε, όπου οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για να ελέγξουν το πλήθος.

Δείτε εικόνες χάους από το κέντρο της Γαλλίας:

Έκκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν

Ακολούθησε η έκκληση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για ηρεμία, αφότου οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν (Παρίσι Σεν Ζερμέν) ξεσηκώθηκαν στην πόλη μετά τη νίκη της ομάδας τους επί της Άρσεναλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Champions League τον περασμένο μήνα.

Ο κ. Μακρόν δήλωσε: «Όλοι θα είμαστε σε εγρήγορση και πρέπει να είστε και εσείς οι ίδιοι σε εγρήγορση για τους εαυτούς σας, για τους αγαπημένους σας, για τους πιο ευάλωτους. Είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε όλες τις συστάσεις, να γιορτάσουμε και να είμαστε χαρούμενοι αυτή τη στιγμή, αλλά με προσοχή».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το αλκοόλ είχε επίσημα απαγορευτεί, αλλά πολλοί κουβαλούσαν τα δικά τους μπουκάλια κρασιού, μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών, ενώ κάπνιζαν και κάνναβη φανερά.

Η ετήσια γιορτή μουσικής φιλοξενεί κυρίως ερασιτέχνες καλλιτέχνες που εμφανίζονται σε δρόμους, πλατείες και λεωφόρους. Πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και οι μουσικόφιλοι από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μερικοί από τους πιο ενθουσιώδεις συμμετέχοντες.