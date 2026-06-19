Νέα, συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική έρευνα για τη δολοφονία της 11χρονης Λιανά, μιας υπόθεσης που έχει παγώσει την κοινή γνώμη στη Γαλλία. Οι διωκτικές αρχές επικεντρώνονται πλέον στα ακριβή ευρήματα της νεκροψίας, τα οποία επιβαρύνουν καθοριστικά τη θέση του μοναδικού υπόπτου.

Το χρονικό της τραγωδίας και ο εντοπισμός

Το άτυχο κορίτσι είχε εξαφανιστεί στις αρχές Ιουνίου, για να βρεθεί τελικά νεκρό στις 4 Ιουνίου 2026, κρυμμένο μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο αγροτικό σιλό στην περιοχή Πουϊκασκιέ του Γκερ. Όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV, τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους των αρχών.

Τα ανατριχιαστικά ευρήματα της αυτοψίας

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ξεκάθαρα ότι η 11χρονη μαθήτρια έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Σύμφωνα με πληροφορίες του France Télévisions από πηγές κοντά στην έρευνα, το DNA του 41χρονου βασικού υπόπτου, Ζερόμ Μπαρέλα, ανιχνεύθηκε σε διάφορα σημεία του σώματος και των ρούχων του παιδιού, συνδέοντάς τον άμεσα με το έγκλημα.

Παράλληλα, η σορός του παιδιού έφερε πολλαπλούς μώλωπες, με πιο έντονο ένα χτύπημα στον αριστερό κρόταφο, ενώ διαπιστώθηκε ότι ο δράστης είχε φιμώσει την ανήλικη με κολλητική ταινία.

Σημείωση των Αρχών: Αν και τα στοιχεία της κακοποίησης είναι αδιαμφισβήτητα, η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. Η τελική ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να καθυστερήσει μερικές εβδομάδες, καθώς εκκρεμούν εξειδικευμένες ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις.

Η στάση του κατηγορουμένου και η αλλαγή κατηγορητηρίου

Ο Ζερόμ Μπαρέλα είχε συλληφθεί τρεις ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιανά, αντιμετωπίζοντας αρχικά τις κατηγορίες της απαγωγής και της παράνομης κράτησης ανηλίκου. Κατά την προσαγωγή του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 41χρονος τήρησε πλήρη σιωπή, αρνούμενος να απαντήσει στις ερωτήσεις, και πλέον κρατείται σε καθεστώς απομόνωσης στις φυλακές του Μον-ντε-Μαρσάν.

Μετά την επίσημη ταυτοποίηση των στοιχείων βιασμού, η εισαγγελία του Αζέν αναμένεται να προχωρήσει σε άμεση αναβάθμιση και διεύρυνση του κατηγορητηρίου, αποδίδοντάς του πολύ βαρύτερες κατηγορίες.

Κύμα οργής στη Γαλλία και έκκληση της οικογένειας

Η οικογένεια της 11χρονης, μέσα από τον νομικό της εκπρόσωπο, εξέφρασε τον αποτροπιασμό της και απηύθυνε έκκληση να γίνει σεβαστό το πένθος και η ιδιωτική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις.

Την ίδια στιγμή, η υπόθεση έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στη Γαλλία για τις αδυναμίες του συστήματος. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της δικηγόρου μιας άλλης κοπέλας, που είχε πέσει θύμα του Μπαρέλα στο παρελθόν, η οποία τόνισε στα τηλεοπτικά δίκτυα την ελπίδα της «αυτή να είναι η τελευταία αποτυχία της δικαιοσύνης απέναντι στην παιδική κακοποίηση».