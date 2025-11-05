Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Βουλευτής του Πράσινου Κόμματος στη Γαλλία επεξεργάζεται νομοσχέδιο που θα απαγορεύει την πώληση καπνού σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2014.

Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια ολόκληρη γενιά που δεν θα καπνίζει ποτέ. Παρόμοιες πρωτοβουλίες σε άλλες χώρες έχουν δείξει ότι αυτό είναι εφικτό, αλλά οι καπνοπαραγωγοί έχουν εκφράσει έντονη αντίθεση. Παράλληλα, η κατανάλωση καπνού στις νεότερες ηλικίες έχει ήδη σημειώσει σημαντική μείωση.

Η Γαλλία, εάν προχωρήσει το μέτρο, θα σημάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη μείωση του καπνίσματος, δημιουργώντας ουσιαστικά μια «γενιά χωρίς τσιγάρα». Οι αντικαπνιστικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν την πρόταση εξαιρετικά φιλόδοξη, ενώ πολλοί αναρωτιούνται για τη συνταγματικότητα και την πρακτική εφαρμογή της.

Το σχέδιο ανήκει στον βουλευτή Νικολά Τιερί από το Πράσινο Κόμμα, ο οποίος έχει θέσει ως στόχο την εφαρμογή της πρωτοβουλίας έως το 2032, σύμφωνα με δημοσίευση του Ert News.

«Έχουμε παρατηρήσει την αύξηση της τιμής ενός πακέτου τσιγάρων τα τελευταία δέκα χρόνια, τις απλές συσκευασίες, τις ζώνες απαγόρευσης καπνίσματος κ.λπ. Αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να μας επιτρέψει να οριστικοποιήσουμε αυτές τις δημόσιες πολιτικές σε μια εποχή που υπάρχει αυξανόμενη επίγνωση της βλαπτικότητας του καπνίσματος», εξηγεί ο Νικολά Τιερί.

«Αυτή είναι η αρχή μιας μεγάλης νίκης κατά της επιδημίας που προκαλείται από τις καπνοβιομηχανίες», δήλωσε ο διευθυντής της Συμμαχίας κατά του Καπνού (ACT).

«Δεν θα μπορούμε πλέον να πουλάμε αυτά τα προϊόντα στις μελλοντικές γενιές και αυτό θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία χωρίς καπνό», δήλωσε η Marion Catelin, η οποία πιστεύει ότι το μέτρο θα επιβεβαιώσει την πτωτική τάση που παρατηρήθηκε στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια.

Τα τελευταία στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον Οκτώβριο από την Public Health France δείχνουν ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια λιγότεροι καθημερινοί καπνιστές στη Γαλλία από ό,τι το 2014.

Η μείωση είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των νέων. Για παράδειγμα, οι 17χρονοι αντιπροσώπευαν μόνο το 15,6% των καθημερινών καπνιστών το 2022, σε σύγκριση με 25,1% το 2017.

Ωστόσο, η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα που προτείνει τέτοιους στόχους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξετάζει ένα παρόμοιο νομοθετικό πλαίσιο και η Νέα Ζηλανδία έχει υιοθετήσει έναν νόμο προς τούτο, με πρωτοβουλία της πρώην πρωθυπουργού Jacinda Ardern.

Ωστόσο, η νέα συντηρητική κυβέρνηση τον κατάργησε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την εισαγωγή του.

Στρατηγική «τελικού παιχνιδιού» για τον καπνό

Πιο πρόσφατα, οι Μαλδίβες έγιναν το πρώτο έθνος που απαγόρευσε τον καπνό για μια ολόκληρη γενιά. Η απαγόρευση ισχύει όχι μόνο για τις πωλήσεις, αλλά και για την κατοχή και τη χρήση, για όλα τα άτομα που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μετά.

«Υπάρχει ένα κίνημα που διαμορφώνεται. Διεθνώς, γίνεται λόγος για τη λεγόμενη στρατηγική «τελικού παιχνιδιού» για τη βιομηχανία καπνού.

Είναι πράγματι ένας νέος τρόπος προσέγγισης της καταπολέμησης του καπνού, λέγοντας ότι οι πολιτικές πρόληψης είναι απολύτως απαραίτητες, αλλά μόλις αποδείξουν την αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα και να σταματήσουμε την ανανέωση γενεών καπνιστών στην πηγή», εξηγεί η Maud Catelin.

Μια πλήρης απαγόρευση θα δημιουργούσε μια τρομερή μαύρη αγορά

Σύμφωνα με τις ενώσεις, η γενεακή απαγόρευση, θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των στρατηγικών προσαρμογής της βιομηχανίας καπνού, η οποία επιδιώκει συνεχώς να στρατολογήσει νέους καπνιστές μέσω νέων προϊόντων όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, το πρώτο βήμα προς τον εθισμό στη νικοτίνη για πολλούς νέους.

Η ανακοίνωση της υποβολής αυτού του νομοσχεδίου προκάλεσε γρήγορα την αντίδραση των εταιρειών καπνού, οι οποίες αντιτάχθηκαν σθεναρά σε οποιαδήποτε μέτρα που είναι πιθανό να τροφοδοτήσουν τη μαύρη αγορά.

«Δεδομένου του μεγέθους της παράλληλης αγοράς και της συνεχιζόμενης ανάπτυξής της, οδεύουμε προς μια γενιά χωρίς καπνό που αγορασμένο από καταστήματα καπνού», δήλωσε στο AFP ο Serdar Kaya, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας.

«Δεν θα υπάρξει σοκ»

Ωστόσο, αυτός ο φόβος διαψεύδεται από επίσημα στοιχεία της Δημόσιας Υγείας Γαλλίας και του Γαλλικού Παρατηρητηρίου για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (OFDT).

Στη Γαλλία, οι δημόσιοι φορείς εκτιμούν ότι η μαύρη αγορά καπνού κυμαίνεται μεταξύ 10% και 20%, σχεδόν τέσσερις φορές λιγότερο από τις εκτιμήσεις της καπνοβιομηχανίας, η οποία χρηματοδοτεί τακτικά μελέτες χρησιμοποιώντας αμφιλεγόμενες επιστημονικές μεθόδους.

Από την άλλη πλευρά, ο Νικολά Τιερί, θέλει να καθησυχάσει τους ανθρώπους και υπερασπίζεται ένα «σταδιακό μέτρο» που θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την αποφυγή ενός «φαινομένου σημείου καμπής».

«Η ιδέα είναι ότι, καθώς περνούν τα χρόνια, ο αριθμός των γενεών για τις οποίες θα απαγορευτεί η πώληση καπνού θα γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός. Έτσι, δεν θα υπάρξει σοκ στη ζήτηση. Σταδιακά θα στερέψουμε την αγορά και επομένως την παράλληλη αγορά», εξηγεί ο Πράσινος ευρωβουλευτής.

Πέρα από το έντονο λόμπινγκ της καπνοβιομηχανίας, το μέτρο θα μπορούσε επίσης να εγείρει συνταγματικά ζητήματα. Μπορεί η πρόσβαση σε ένα προϊόν να περιοριστεί νομικά για μια συγκεκριμένη κατηγορία πληθυσμού, ιδίως για τους ενήλικες;