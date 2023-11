Ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (27/11) κεκλεισμένων των θυρών, η δίκη έξι πρώην μαθητών, που κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στο φόνο του Γάλλου καθηγητή Ιστορίας και Γεωγραφίας Σαμιέλ Πατί το 2020 από έναν νεαρό τζιχαντιστή.

Η δίκη διεξάγεται στο Παρίσι σε δικαστήριο ανηλίκων, σύμφωνα με δικαστική πηγή.

Οι νεαροί κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστήριο με τα πρόσωπά τους κρυμμένα μέσα στα παλτό τους και μπήκαν στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου πρόκειται να δικαστούν μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου.

Μια άλλη δίκη για τους ενήλικες που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, η οποία είχε συγκλονίσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στα τέλη του 2024.

Ο 47χρονος καθηγητής δέχτηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι και στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε κοντά στο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου εργαζόταν στο προάστιο του Παρισιού Κονφλάν-Σαιντ-Ονορίν.

Ο δράστης, ένας 18χρονος πρόσφυγας τσετσενικής καταγωγής, ο Αμπντουλάχ Ανζόροφ, έπεσε επί τόπου νεκρός από τις σφαίρες αστυνομικών.

Ο νεαρός ριζοσπαστικοποιημένος ισλαμιστής δολοφόνησε τον Πατί όταν κυκλοφόρησαν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που ανέφεραν ότι ο Πατί είχε δείξει στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του προφήτη Μωάμεθ, από το γαλλικό εβδομαδιαίο περιοδικό Charlie Hebdo.

Ο Πατί είχε χρησιμοποιήσει το περιοδικό στο πλαίσιο ενός μαθήματος ηθικής για να συζητήσει με τους μαθητές του, για τους νόμους περί ελευθερίας του λόγου στη Γαλλία, όπου η βλασφημία είναι νόμιμη και τα σκίτσα που σατιρίζουν θρησκευτικές προσωπικότητες έχουν μακρά ιστορία.

Η δολοφονία του σημειώθηκε λίγες μόλις εβδομάδες, αφότου το Charlie Hebdo επαναδημοσίευσε τα σκίτσα.

Όταν το περιοδικό δημοσίευσε για πρώτη φορά τα σκίτσα το 2015, ένοπλοι ισλαμιστές εισέβαλαν στα γραφεία του και σκότωσαν 12 ανθρώπους.

Τον περασμένο μήνα, ένας άλλος καθηγητής, ο Ντομινίκ Μπερνάρ, δολοφονήθηκε στο Αράς της βόρειας Γαλλίας από έναν άλλο νεαρό ριζοσπαστικοποιημένο ισλαμιστή.

Όπως και ο Ανζόροφ, έτσι και ο δράστης της δολοφονίας του Μπερνάρ, ο Μοχάμεντ Μογκούτσκοφ, επίσης καταγόταν από την κυρίως μουσουλμανική ρωσική περιοχή του βόρειου Καυκάσου.

