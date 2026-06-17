Σε αυστηρούς ελέγχους θα υπόκεινται από εδώ και στο εξής οι υπουργοί, τα στελέχη των υπουργείων τους, καθώς και ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί στη Γαλλία, με σκοπό την ανίχνευση πιθανής χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, με σχετική εγκύκλιο διέταξε τους υπουργούς να οργανώνουν «αιφνιδιαστικούς και υποχρεωτικούς ελέγχους χρήσης ναρκωτικών, με τη μορφή τεστ σάλιου».

Ποιους αφορά το μέτρο

Εκτός από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, το μέτρο επηρεάζει μια ευρεία γκάμα ανώτατων αξιωματούχων. Συγκεκριμένα αφορά:

– Επιτρόπους, γραμματείς και αντιπροσώπους κρατικών διοικήσεων.

– Πρέσβεις και γενικούς προξένους.

– Νομάρχες.

– Διευθυντές ενεργών αστυνομικών υπηρεσιών στην κεντρική διοίκηση.

– Πρυτάνεις ακαδημιών.

Το χρονοδιάγραμμα των υπουργείων

Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν την ευθύνη να καταρτίσουν «τον κατάλογο των κατηγοριών εργασίας που ενδέχεται να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο». Υποχρεούνται να υποβάλουν το σχετικό σχέδιο δράσης στον επικεφαλής της κυβέρνησης «πριν από τις 26 Ιουνίου», ενώ στη συνέχεια θα καταθέτουν μηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του.

Οι λόγοι πίσω από την απόφαση

«Η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής χρήσης σε ιδιωτικό περιβάλλον, αποτελεί, πέρα ​​από τον κίνδυνο για τους ίδιους και τον αντίκτυπο στην υπηρεσία, μια προσωπική ευπάθεια που μπορεί να αξιοποιηθεί από ομάδες πίεσης, εγκληματικά δίκτυα ή τακτικές παρέμβασης», εξηγεί ο Γάλλος Πρωθυπουργός στο έγγραφο.

Παράλληλα, σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνει ότι το Κράτος δεν μπορεί να ασκεί πολιτική κατά της διακίνησης ναρκωτικών χωρίς να επιβάλλει αυστηρά πρότυπα στον εαυτό του, διευκρινίζοντας ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει ήδη συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις.

Συνέπειες και δικαιώματα εργαζομένων

Στην πρωθυπουργική εγκύκλιο αναφέρεται ότι, σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, οι υπουργοί θα μπορούν να αξιολογήσουν τις συνέπειες —συμπεριλαμβανομένων πειθαρχικών μέτρων— και να παραπέμψουν τους χρήστες σε εγκαταστάσεις θεραπείας.

Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί συνοδεύονται από σαφείς εγγυήσεις, όπως το δικαίωμα σε αντιπραγματογνωμοσύνη, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού.