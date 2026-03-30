Αίτημα για έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέβαλε η Γαλλία, μετά τα σοβαρά περιστατικά εναντίον μελών της ειρηνευτικής αποστολής του Οργανισμού στον Λίβανο.

Την ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, καταδικάζοντας απερίφραστα τις επιθέσεις που κόστισαν τη ζωή σε τρία μέλη της ειρηνευτικής δύναμης UNIFIL μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

«Τέτοιες επιθέσεις κοντά σε θέσεις ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ είναι απαράδεκτες και αδικαιολόγητες», υπογράμμισε σε ανάρτησή του, ζητώντας την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα περιστατικά.

Παράλληλα, το Παρίσι τονίζει την ανάγκη απόδοσης ευθυνών, επισημαίνοντας ότι η προστασία των ειρηνευτικών αποστολών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη διεθνή κοινότητα.