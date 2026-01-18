Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών στις χώρες της ΕΕ που αντιτίθενται στην προσάρτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ αποτελούν «μια μορφή οικονομικού πολέμου», δήλωσε σήμερα σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό η Γαλλίδα υπουργός ‘Αμυνας, Αλίς Ρουφό.

«Εισερχόμαστε σε μια ζώνη εξαναγκασμού από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, που ουσιαστικά επιχειρούν να επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις μέσω της επιβολής οικονομικών μέτρων» ανέφερε η Αλίς Ρουφό, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι αντιμέτωπη με τις απειλές του Αμερικανού προέδρου, «η Ευρώπη δεν είναι αφοπλισμένη… ούτε διπλωματικά, ούτε οικονομικά, ούτε εμπορικά». «Έχουμε όπλα, έχουμε εργαλεία. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά πρέπει να γίνει με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο» κατέληξε η Γαλλίδα υπουργός.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν, εξάλλου, σήμερα και υπουργοί άλλων κρατών μελών της Ευρωπαΐκής Ένωσης.

«Είναι εκβιασμός. Αυτό που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι εκβιασμός», δήλωσε ο Ντάβιντ φαν Βιλ, ο Ολλανδός υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Ιρλανδή ομόλογός του, Έλεν ΜακΈντι, χαρακτήρισε τις αμερικανικές απειλές ως «εντελώς απαράδεκτες και βαθιά λυπηρές». «Δεδομένου του πλαισίου, πιστεύουμε ότι αυτή η διαμάχη για τους δασμούς είναι λάθος. Πιστεύουμε ότι είναι βαθιά περιττή και αντιπαραγωγική», δήλωσε, τέλος, η Βρετανίδα υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι.