Την ανάπτυξη γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων για την προστασία κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος παράλληλα έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανές ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) επί ευρωπαϊκού, και δη γαλλικού, εδάφους.

Σε κοινή του συνέντευξη στα τηλεοπτικά δίκτυα France 2 και TF1, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε γνωστό ότι το Παρίσι θα συνδράμει στην ασφάλεια του λιμανιού Γιανμπού. Πρόκειται για τον βασικότερο τερματικό σταθμό εξαγωγής σαουδαραβικού πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, ο οποίος έχει κομβική σημασία καθώς προσφέρει στο Ριάντ τη δυνατότητα να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ.

Περιγράφοντας το πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Μακρόν ξεκαθάρισε τον αμιγώς αμυντικό της χαρακτήρα: «Αυτή είναι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τους Σαουδάραβες: θα στείλουμε στρατιωτικά μέσα, δηλαδή στρατιώτες, ραντάρ, αμυντικά συστήματα για την προστασία των εγκαταστάσεων, όχι για να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε σύγκρουση, αλλά για να προστατεύσουμε τις εγκαταστάσεις».

Ο κίνδυνος ρωσικών επιθέσεων και η διάψευση για τη CIA

Αλλάζοντας γεωπολιτικό μέτωπο, ο Εμανουέλ Μακρόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γαλλία να γίνει στόχος επίθεσης με drones που φέρουν εκρηκτικά. Υπενθυμίζοντας το αντίστοιχο περιστατικό που σημειώθηκε στις αρχές Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο το Βερολίνο χρεώνει στη Μόσχα, παραδέχτηκε ότι, αν και η χώρα του δεν έχει βιώσει κάτι ανάλογο, η απειλή είναι υπαρκτή. «Αλλά όταν με ρωτάτε αν αυτό μπορεί να συμβεί, η απάντησή μου είναι ναι», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη ρωσική οπτική που θέλει να θεωρείται πως «η Ευρώπη είναι το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας».

Ωστόσο, έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα διεθνών ΜΜΕ που υποστήριζαν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες (CIA) είχαν προειδοποιήσει το Παρίσι για επικείμενο ρωσικό χτύπημα με drones από τον ευρωπαϊκό Νότο. «Μπορώ να το διαψεύσω. Η CIA δεν ενημέρωσε τις γαλλικές υπηρεσίες», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Παρ’ όλα αυτά, διαβεβαίωσε τους πολίτες ότι η εγχώρια ασφάλεια έχει ενισχυθεί και πως «όλες οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις» προστατεύονται με αυξημένα μέτρα.

«Αξιόπιστη» η νέα ρωσική επιστράτευση

Τέλος, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας, ο Μακρόν υπολόγισε τον απολογισμό των ρωσικών απωλειών (νεκροί και τραυματίες) από την αρχή του πολέμου στο ιλιγγιώδες νούμερο του 1,2 εκατομμυρίου. Με βάση αυτά τα δεδομένα, χαρακτήρισε τη φημολογούμενη νέα επιστράτευση 300.000 ανδρών από τη Μόσχα ως «ένα σενάριο που μας φαίνεται αξιόπιστο».

Συνοψίζοντας τις προθέσεις του Κρεμλίνου, ο Γάλλος πρόεδρος κατέληξε: «Το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Ρωσία είναι ότι είναι έτοιμη να κάνει ακόμη περισσότερες θυσίες για να πάρει όλο το Ντονμπάς».