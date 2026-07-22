Η Γαλλική Βουλή ενέκρινε τη θέσπιση της ποινής της ισόβιας κάθειρξης για τους κατά συρροή βιαστές ανηλίκων κάτω των 15 ετών, με νομοσχέδιο το οποίο υπερψήφισαν 258 βουλευτές.

Αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο κατέθεσε η κυβέρνηση στον απόηχο της υπόθεσης Λιανά, εγκρίθηκε τελικά με 258 ψήφους υπέρ έναντι 84 κατά.

Η Λιανά, ηλικίας 11 ετών, βρέθηκε νεκρή στις αρχές Ιουνίου στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η μητέρα ενός άλλου παιδιού είχε καταθέσει μήνυση για βιασμούς σε βάρος του κατηγορούμενου τον Αύγουστο του 2025, χωρίς εκείνος να ανακριθεί. Τον είχε κατηγορήσει πως το είχε βιάσει «περίπου 50 φορές».

Η αριστερά είχε απορρίψει την Παρασκευή το κείμενο, καταγγέλλοντας ότι περιλαμβάνει μια κατασταλτική διάταξη, η οποία αποσκοπεί στο να συγκαλύψει την ανεπάρκεια των πόρων που διατίθενται τόσο για τις έρευνες όσο και για την πρόληψη της σεξουαλικής βίας.

Η συζήτηση για το μέτρο διεξήχθη εκ νέου σήμερα σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

Η ακροδεξιά υπερασπίστηκε για άλλη μια φορά «τη συνέπεια της κλίμακας ποινών», τονίζοντας ότι το μέτρο δεν ζητήθηκε από ενώσεις θυμάτων και καταγγέλλοντάς το ως «προπέτασμα καπνού».

Η σοσιαλίστρια Φλοράνς Ερουίν Λετέ επισήμανε: «Αντί για άλλη μια ταχυδακτυλουργική επέμβαση με υψηλό κίνδυνο αντισυνταγματικότητας, ίσως θα μπορούσατε να παραδεχτείτε ότι αυτό που χρειάζονται το δικαστικό μας σύστημα και οι ανακριτικές μας υπηρεσίες για να προστατεύσουν τα θύματα και να τερματίσουν την ατιμωρησία είναι επιπρόσθετοι πόροι;».

Υπογράμμισε εξάλλου ότι μονάχα το 3% των δραστών σεξουαλικής βίας καταδικάζεται και ότι αυτό το ποσοστό μειώνεται στο 1% σε περιπτώσεις αιμομιξίας.

Οι υπερασπιστές του μέτρου απορρίπτουν κάθε έννοια «ποινικού πλειοδοτισμού»: «Για εμάς, πρόκειται για την επιβολή κυρώσεων σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το σοβαρότερο έγκλημα», υποστήριξε η Εμιλί Μπονιβάρ (Ρεπουμπλικάνοι, δεξιά).

«Προτεραιότητά σας είναι να προετοιμάσετε την αποφυλάκιση των σεξουαλικών αρπακτικών, η δική μας είναι να εγγυηθούμε ότι κανένα παιδί δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ στον δρόμο τους», δήλωσε απευθυνόμενη στην αριστερά, η Σοφί Μπλαν, βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού (ακροδεξιά).

Αυτή η νέα ψηφοφορία διεξήχθη πριν από την ψηφοφορία του συνόλου του νομοσχεδίου που αφορά την προστασία των παιδιών.