Αγρότες εξαπολύουν ταύρους εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων ασφαλείας στη Γαλλία, σε ένα βίντεο που ήδη έχει γίνει viral στο διαδίκτυο. Οι αστυνομικοί με πλήρη εξάρτηση και ασπίδες, είναι παραταγμένοι μπροστά από τα σταματημένα τρακτέρ, έχοντας στήσει και μεταλλικό οδόφραγμα, ωστόσο δεν περιμένουν την… έμπνευση των Γάλλων αγροτών και τη μανιώδη επίθεση που δέχονται ακολούθως από τους αγριεμένους ταύρους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Andrew Balleck (@andrewballeck)

Και κοπριά σε περιπολικά!

Ένα ακόμη βίντεο, σχετικό με τις δυναμικές αντιδράσεις των αγροτών στη Γαλλία, είχε ανέβει στο διαδίκτυο, πριν ένα περίπου μήνα, με ένα αγροτικό όχημα να εκτοξεύει κοπριά, πάνω στα περιπολικά της γαλλικής αστυνομίας.

Δείτε το βίντεο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Washington Mirror (@wsmirror)

Φυσικά, δεν θέλουμε να βάζουμε τέτοιες ιδέες στους δικούς μας αγρότες, αλλά, δεν μπορούμε και να τους εμποδίσουμε να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Γάλλων συναδέλφων τους …