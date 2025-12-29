Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τη γαλλική υπηκοότητα απέκτησαν ο Αμερικανός ηθοποιός Τζορτζ Κλούνεϊ, η σύζυγός του Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ και τα δύο ανήλικα παιδιά τους, σύμφωνα με διάταγμα πολιτογράφησης που δημοσιεύτηκε το περασμένο Σάββατο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Γαλλίας.

Όπως αποκάλυψε το Paris Match, το διάταγμα αφορά το διάσημο ζευγάρι και τα δίδυμα παιδιά τους, ηλικίας 8 ετών, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση της οικογένειας με τη Γαλλία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε σταθερό τόπο διαμονής τους.

Μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, γνωστός για εμβληματικούς ρόλους στη σειρά «Επείγοντα» και σε ταινίες όπως «Η συμμορία των Έντεκα» και η Λιβανεζο-Βρετανίδα δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύζυγός του, έχουν επιλέξει να περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους στη νότια Γαλλία.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, η απόφαση για πολιτογράφηση δεν ήταν αιφνιδιαστική. Το ζευγάρι έχει επενδύσει ουσιαστικά στη χώρα, καθώς από το 2021 διαθέτει εξοχική κατοικία και αμπελώνα στο Μπρινιόλ, στην περιοχή του Βαρ. Εκεί, όπως έχουν δηλώσει επανειλημμένα, απολαμβάνουν μια καθημερινότητα μακριά από την υπερβολική δημοσιότητα.

Σε συνέντευξή του στο RTL, στις αρχές Δεκεμβρίου, ο 64χρονος ηθοποιός είχε εκφράσει ανοιχτά την αγάπη του για τη Γαλλία:

«Αγαπώ τη γαλλική κουλτούρα, τη γλώσσα σας — ακόμα κι αν, μετά από 400 ημέρες μαθημάτων, παραμένω εξίσου κακός», είχε πει με χιούμορ.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το ζευγάρι και στο ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των παιδιών τους.

«Εδώ δεν φωτογραφίζουν τα παιδιά μας. Δεν υπάρχουν παπαράτσι έξω από το σχολείο. Για εμάς αυτό είναι πρωτεύον», είχε υπογραμμίσει ο Κλούνεϊ, εξηγώντας γιατί η Γαλλία αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για την οικογένεια.

Παρότι οι Κλούνεϊ δεν διαμένουν μόνιμα όλο τον χρόνο στη Γαλλία, ο ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει τη νότια χώρα ως «τον πιο ευτυχισμένο τόπο για εμάς». Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει τιμηθεί με Όσκαρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία Syriana (2005), ενώ παραμένει ενεργός τόσο ως ηθοποιός όσο και ως σκηνοθέτης.

Στο ίδιο κλίμα, το ενδιαφέρον ξένων δημιουργών για τη Γαλλία φαίνεται να εντείνεται. Την Παρασκευή, ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζιμ Τζάρμους ανακοίνωσε στο France Inter την πρόθεσή του να καταθέσει αίτηση για τη γαλλική υπηκοότητα.

«Θα ήθελα να έχω έναν ακόμη τόπο για να μπορώ να δραπετεύω από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε, μιλώντας για τη βαθιά του έλξη προς τη γαλλική κουλτούρα.

Η επανεκλογή Τραμπ και η αναζήτηση «νέας πατρίδας»

Για πολλούς παρατηρητές, οι κινήσεις αυτές δεν είναι άσχετες με το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επάνοδος του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία έχει επαναφέρει ένα κλίμα πόλωσης, θεσμικής αβεβαιότητας και ιδεολογικής οπισθοδρόμησης, το οποίο ωθεί καλλιτέχνες, διανοούμενους και δημόσια πρόσωπα να αναζητούν εναλλακτικές πατρίδες.

Η επιλογή της Γαλλίας από πρόσωπα όπως ο Τζορτζ Κλούνεϊ ή ο Τζιμ Τζάρμους δεν εκλαμβάνεται πλέον ως απλή αισθητική ή πολιτισμική προτίμηση, αλλά ως πολιτική δήλωση αποστασιοποίησης από μια Αμερική που, για πολλούς, μοιάζει ολοένα και λιγότερο οικεία.