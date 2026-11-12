Ένα μέλος της γαλλικής τιμητικής φρουράς κατέρρευσε την Τετάρτη (11/11), την ώρα που ο Σλοβάκος Πρόεδρος Πέτερ Πελεγκρίνι κατέφτανε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι για επίσημη επίσκεψη. Ο φρουρός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και λιποθύμησε την ώρα που ο Σλοβάκος πρόεδρος έφτανε στο προεδρικό μέγαρο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του.

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και μέλη του προσωπικού πλησίασαν τον φρουρό, ενώ στη συνέχεια άλλοι εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον μετέφεραν μακριά από το σημείο.

Στη συνέχεια, ο Μακρόν υπποδέχθηκε και χαιρέτησε τον Πελεγκρίνι. Η κατάσταση της υγείας του φρουρού και τα αίτια της κατάρρευσής του παραμένουν άγνωστα.