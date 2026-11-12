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Ένα μέλος της γαλλικής τιμητικής φρουράς κατέρρευσε την Τετάρτη (11/11), την ώρα που ο Σλοβάκος Πρόεδρος Πέτερ Πελεγκρίνι κατέφτανε στο Μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι για επίσημη επίσκεψη. Ο φρουρός έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του και λιποθύμησε την ώρα που ο Σλοβάκος πρόεδρος έφτανε στο προεδρικό μέγαρο για την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και μέλη του προσωπικού πλησίασαν τον φρουρό, ενώ στη συνέχεια άλλοι εργαζόμενοι τον σήκωσαν και τον μετέφεραν μακριά από το σημείο.
Στη συνέχεια, ο Μακρόν υπποδέχθηκε και χαιρέτησε τον Πελεγκρίνι. Η κατάσταση της υγείας του φρουρού και τα αίτια της κατάρρευσής του παραμένουν άγνωστα.
A member of the honor guard collapsed on Wednesday as Slovak President Peter Pellegrini arrived at the Élysée Palace in Paris for a visit. French President Emmanuel Macron and staff members approached the guard before staff carried him away. Macron then greeted Pellegrini. The guard’s condition and the cause of the collapse are not known.
— CBS News (@CBSNews) November 11, 2026