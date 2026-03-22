Σπάνια ακούγονται τέτοιες εκφράσεις από στόμα στρατηγού σε ζωντανή εκπομπή. Ο Γάλλος στρατηγός Ζερόμ Ρισού δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας όταν κλήθηκε να σχολιάσει την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για ευρωπαϊκή συμμετοχή στις επιχειρήσεις των Στενών του Ορμούζ.

«Έβγαλε τα μάτια του μόνος του. Ήθελε να εισβάλει σε ευρωπαϊκό έδαφος, στη Γροιλανδία, όχι πολύ καιρό πριν. Και τώρα, οι παλιοί του φίλοι — τους οποίους δεν συμβουλεύτηκε, τους οποίους περιφρόνησε, ειδικά τους Βρετανούς — του λένε “το θυμούμαστε αυτό”. Και τώρα μας χρειάζεται; Ειλικρινά, να πάει να γ@μ#θ#», δήλωσε ο Ρισού με χαρακτηριστική καυστικότητα, μιλώντας σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Στα γαλλικά, η φράση αποδόθηκε αυτούσια: «Qu’il aille se faire foutre» (σ.σ. να πάει να γ@μ#θ#).

Το σχόλιο αυτό δεν εκφράστηκε στο κενό. Στις 17 Μαρτίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη θέσει τα πράγματα στη θέση τους με επίσημο τόνο: «Η Γαλλία δεν είναι μέρος της σύγκρουσης και δεν θα συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα ή την απελευθέρωση του Στενού του Ορμούζ υπό τις παρούσες συνθήκες».

Ο Τραμπ αντέδρασε με έντονη κριτική προς τη Γαλλία και τις ευρωπαϊκές χώρες που αρνούνται να εμπλακούν, επικαλούμενος την αμερικανική στήριξη στην Ουκρανία. «Δεν βοηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά για τους Ευρωπαίους συμμάχους του.

Ο Ρισού, ωστόσο, φαίνεται να εκφράζει μια διάθεση που δεν περιορίζεται στους στρατιωτικούς κύκλους: η Ευρώπη θυμάται τις απειλές για τη Γροιλανδία, τις προκλήσεις απέναντι στο ΝΑΤΟ και την περιφρόνηση απέναντι στους συμμάχους — και δεν είναι διατεθειμένη να τα ξεχάσει εύκολα.