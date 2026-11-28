Ο γαμπρός έφτασε με γυαλιά ηλίου, ανεμίζοντας ένα πορτοκαλί μαντίλι και έχοντας πίσω του ένα κομβόι 151 αυτοκινήτων. Για τους VIP είχαν κατασκευαστεί ελικοδρόμια. Ένας άλλος καλεσμένος, πάλι, βρήκε τη δική του λύση για να ξεφύγει από το κυκλοφοριακό χάος: ανέβηκε σε τρακτέρ και διέσχισε τα χωράφια.

Στο χωριό Ναντάουα, στην πολιτεία Μπιχάρ της Ινδίας, ο γάμος της Σιβάνγκι Σινγκ, κόρης του πολιτικού Ανάντ Σινγκ, με τον Ρισικές Κουμάρ εξελίχθηκε σε μια γιορτή με διαστάσεις που δύσκολα χωρούν σε γαμήλιο προσκλητήριο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με τα διεθνή δημοσιεύματα να υπολογίζουν ότι περίπου 400.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τους εορτασμούς. Καλεσμένοι, υποστηρικτές του πολιτικού και περίεργοι κατέφθαναν σε μία από τις φτωχότερες πολιτείες της χώρας για έναν γάμο που περιλάμβανε εκατοντάδες μάγειρες, δεκάδες άλογα και πολυτελή αυτοκίνητα.

Οκτώ χιλιόμετρα ουρά και μια παράκαμψη μέσα από τα χωράφια

Η πρώτη δοκιμασία ήταν η πρόσβαση στο χωριό. Σύμφωνα με την Indian Express, οι ουρές των οχημάτων έφτασαν έως τα οκτώ χιλιόμετρα, επηρεάζοντας μεγάλους οδικούς άξονες, αλλά και την προσέγγιση στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπαρχ.

Κάποιοι εγκατέλειπαν τα αυτοκίνητά τους και συνέχιζαν με τα πόδια, περνώντας ακόμη και μέσα από αγροτικές εκτάσεις. Υπήρξε και περίπτωση επισκέπτη που επιστράτευσε τρακτέρ για να παρακάμψει το μποτιλιάρισμα.

Άλλοι έφταναν με λεωφορεία και τρένα, ενώ για τους επισήμους είχαν προβλεφθεί αφίξεις με ελικόπτερα και ξεχωριστοί χώροι στον τόπο της δεξίωσης.

Ο γαμπρός, με σπουδές Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Georgia State University της Ατλάντα, έκανε την εντυπωσιακή είσοδό του με τη συνοδεία των 151 αυτοκινήτων. Η νύφη φορούσε κόκκινο και χρυσό σάρι, ενώ ανάμεσα στα πολυτελή δώρα για τον γάμο περιλαμβανόταν μία Land Rover Defender.

Πεντακόσιοι μάγειρες και πάνω από 150 επιλογές στο μενού

Για να τραφεί ένα τέτοιο πλήθος, η κουζίνα έπρεπε να λειτουργήσει σε αντίστοιχη κλίμακα. Περίπου 500 μάγειρες και ζαχαροπλάστες επιστρατεύτηκαν για την προετοιμασία ενός μενού με περισσότερα από 150 πιάτα.

Παραδοσιακές γεύσεις του Μπιχάρ, ρύζι, όσπρια, ινδικά ψωμιά και πιάτα με πάνιρ συνυπήρχαν με ντόσα, νουντλς, πίτσα, ζυμαρικά και μπέργκερ. Η Indian Express περιγράφει εγκαταστάσεις με περίπου 300 εστίες μαγειρέματος και 30 σημεία σερβιρίσματος.

Τα γλυκά είχαν τη δική τους θέση στην υπερπαραγωγή. Eίχαν προετοιμαστεί 500.000 κομμάτια παραδοσιακών γλυκισμάτων.

Ανάλογη προσοχή είχε δοθεί στον στολισμό. Το γαμήλιο περίπτερο ήταν εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική της Τζαϊπούρ, με κυρίαρχο το ροζ, ενώ λουλούδια είχαν μεταφερθεί από διαφορετικές περιοχές της Ινδίας, την Κίνα, το Ντουμπάι και τη Νέα Ζηλανδία. Στο πρόγραμμα υπήρχαν και πυροτεχνήματα.

Το SUV περίμενε τον νικητή, αλλά οι θεατές κατέλαβαν τον χώρο

Μία από τις μεγαλύτερες ατραξιόν των εορτασμών ήταν η ιπποδρομία. Για την περίσταση συγκεντρώθηκαν 52 άλογα, με αναβάτες από διάφορες πολιτείες της Ινδίας.

Ο ιδιοκτήτης του νικητήριου αλόγου θα κέρδιζε ένα Mahindra Thar, το οποίο είχε ήδη μεταφερθεί στον χώρο και εκτεθεί. Για τη δεύτερη και την τρίτη θέση προβλέπονταν μία μοτοσικλέτα και ένα σκούτερ.

Το ενδιαφέρον, όμως, αποδείχθηκε μεγαλύτερο από τις δυνατότητες της διοργάνωσης. Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν γύρω από τον αγωνιστικό χώρο, με ορισμένους να σκαρφαλώνουν σε δέντρα, στύλους και πυλώνες ηλεκτροδότησης για καλύτερη θέα.

Πραγματοποιήθηκαν προκριματικοί και ημιτελικός, αλλά ο τελικός αναβλήθηκε για την επόμενη ημέρα, καθώς το πλήθος είχε κατακλύσει τον χώρο.

Η διοργάνωση προσέλκυσε και την προσοχή του Συμβουλίου Ευζωίας Ζώων της Ινδίας. Έπειτα από καταγγελία ακτιβιστή, ζητήθηκαν έλεγχοι για την υγεία των αλόγων, τις συνθήκες μεταφοράς τους και τις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας.

«Το ίδιο ακριβώς είχα οργανώσει και για τη μεγαλύτερη κόρη μου»

Ο Ανάντ Σινγκ, γνωστός στο Μπιχάρ με το προσωνύμιο «Chhote Sarkar», δεν έδειξε να θεωρεί ασυνήθιστες τις διαστάσεις της γιορτής.

Όταν ρωτήθηκε σε τηλεοπτική συνέντευξη για τις προετοιμασίες, απάντησε: «Το ίδιο ακριβώς είχα οργανώσει και για τη μεγαλύτερη κόρη μου».

Ο οικοδεσπότης είναι, πάντως, μια αμφιλεγόμενη πολιτική προσωπικότητα. Σύμφωνα με την οργάνωση Association for Democratic Reforms, αντιμετωπίζει 28 εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται κατηγορίες για ανθρωποκτονία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απαγωγή και εκβίαση. Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει αδικήματα.

Όπως αναφέρει η Indian Express, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την απόφαση αποφυλάκισής του με εγγύηση σε υπόθεση ανθρωποκτονίας, και του έδωσε προθεσμία να παραδοθεί έως την 1η Δεκεμβρίου. Κατά τη δικαστική διαδικασία, ο συνήγορός του είχε ζητήσει επιπλέον χρόνο, επικαλούμενος ακριβώς τον γάμο της κόρης του στις 25 Νοεμβρίου.