Ο Μπιλ Γκέιτς «ανέλαβε την ευθύνη για τις πράξεις του» ως προς τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν στη διάρκεια συνάντησής του με εργαζόμενους του Gates Foundation, όπως ανέφερε χθες, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, σε γραπτή του ανακοίνωση στο Reuters εκπρόσωπος του φιλανθρωπικού αυτού ιδρύματος.

Τα σχόλια του εκπροσώπου είναι η απάντηση σε δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αναφέρει ότι ο επιχειρηματίας ζήτησε συγγνώμη από το προσωπικό του ιδρύματος για τις σχέσεις του με τον Έπστιν.

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι οι Γκέιτς και ‘Επστιν είχαν συναντηθεί επανειλημμένως μετά την αποφυλάκιση του αποθανόντα Αμερικανού χρηματιστή, για να συζητήσουν για την επέκταση των φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων του ιδρυτή της Microsoft.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο επιχειρηματίας είπε στο προσωπικό ότι ήταν ένα τεράστιο σφάλμα να περάσει χρόνο με τον Έπστιν και να φέρει σε επαφή μαζί του στη διάρκεια συναντήσεων στελέχη του Ιδρύματος Γκέιτς.

Το δημοσίευμα επικαλέστηκε ηχογράφηση των σχολίων που έκανε ο ίδιος στη διάρκεια της συνάντησης με τους εργαζόμενους του ιδρύματος.

«Ζητώ συγγνώμη από τους άλλους ανθρώπους που έχουν συρθεί σε αυτό εξαιτίας ενός λάθους που διέπραξα», είπε ο Γκέιτς, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Η εφημερίδα προσθέτει ότι ο επιχειρηματίας παραδέχτηκε δύο δεσμούς που είχε με Ρωσίδες, τους οποίους αργότερα ανακάλυψε ο Έπστιν. Επισήμανε, ωστόσο, ότι αυτές οι δύο γυναίκες δεν περιλαμβάνονται στα θύματα του Έπστιν.

«Δεν έκανα κάτι παράνομο, ούτε είδα κάτι παράνομο», φέρεται να είπε ο Γκέιτς στο προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο επιχειρηματίας «απολογείται» δημοσίως για τις σχέσεις του με τον Αμερικανό χρηματιστή.

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο περιλαμβάνουν ακόμη φωτογραφίες του ιδρυτή της Microsoft, στις οποίες ποζάρει με γυναίκες με επεξεργασία στο πρόσωπό τους για να μην διακρίνεται.

Ο δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Έπστιν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του, ήταν περιορισμένη σε συζητήσεις φιλανθρωπικού περιεχομένου και είπε ότι ήταν λάθος του που είχε συναντήσεις μαζί του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Γκέιτς είπε στο προσωπικό του ιδρύματος ότι ο Έπστιν του είχε ζητήσει να βγάλει αυτές τις φωτογραφίες μαζί με βοηθούς του Αμερικανού χρηματιστή μετά τις συναντήσεις τους.

«Για να είμαι σαφής, ποτέ δεν πέρασα χρόνο με θύματα, με τις γυναίκες που τον περιέβαλαν», πρόσθεσε ο επιχειρηματίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, το Ίδρυμα Γκέιτς ανακοίνωσε ότι δεν έκανε καμία πληρωμή προς τον Έπστιν, ούτε τον προσέλαβε ποτέ για κάτι.