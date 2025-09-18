Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας διέταξε την εκκένωση ολόκληρης της πόλης της Γάζας, αλλά το τίμημα είναι απαγορευτικό για τους περισσότερους, ειδικά μετά την επιβίωση από πολλαπλούς εκτοπισμούς. «Τα έξοδα για τη μετακόμιση μιας οικογένειας ξεπερνούν τα 3.500 δολάρια», εξηγεί ένας κάτοικος.

Με τις ισραηλινές επιδρομές να μετατρέπουν τις γειτονιές σε ερείπια, οι Παλαιστίνιοι αντιμετωπίζουν μια αδύνατη επιλογή: να παραμείνουν στα σπίτια τους υπό βομβαρδισμό ή να πληρώσουν υπερβολικά ακριβά για να φύγουν νότια.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για ολόκληρη την πόλη της Γάζας, προτρέποντας το 1 εκατομμύριο κατοίκους της να εγκαταλείψουν τα νότια. Αλλά ο εκτοπισμός έχει ένα βαρύ τίμημα. Μια μόνο διαδρομή με φορτηγό από την πόλη της Γάζας στις νότιες πόλεις Ντέιρ αλ-Μπαλάχ ή Χαν Γιουνίς – μια απόσταση 14-25 χιλιομέτρων – μπορεί πλέον να κοστίσει έως και 2.000 δολάρια σε μετρητά. Για όσους βασίζονται σε μεταφορές χρημάτων από το εξωτερικό, το ποσό αυξάνεται σε σχεδόν 3.900 δολάρια μετά τις προμήθειες.

«Ποια γη, ποια πίστη, ποια πατρίδα, ποιος λαός, για ποιο σκοπό είναι αυτό;» δήλωσε ένας κάτοικος στην Haaretz. «Ή πληρώνεις, ή πεθαίνεις παγιδευμένος στο βορρά».

Για άλλους που δεν μπορούν να πληρώσουν, η μόνη επιλογή είναι να περπατήσουν. «Η απόσταση είναι 14 χιλιόμετρα – την περπάτησα σήμερα χωρίς να κουβαλήσω τίποτα και έφτασα εξαντλημένος. Ταυτόχρονα, υπήρχαν άνθρωποι που περπατούσαν με τα παιδιά τους, τα υπάρχοντά τους, τις τσάντες τους. Ορκίζομαι στον Θεό, αυτό που συμβαίνει είναι αδικία», πρόσθεσε ο κάτοικος.

Ακόμα και όταν οι οικογένειες φτάνουν στο νότο, η επιβίωση κάθε άλλο παρά εγγυημένη είναι. Οι τιμές ενοικίασης κατοικιών και διαμερισμάτων στο Ντέιρ αλ-Μπαλά και το Χαν Γιουνίς έχουν φτάσει τα 2.500-3.000 σέκελ (660-790 δολάρια) το μήνα, επιβαρύνοντας επιπλέον τις οικογένειες που αναζητούν στέγη. Ορισμένοι ιδιοκτήτες δικαιολογούν την αύξηση επικαλούμενοι την έλλειψη και το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, αλλά πολλοί κάτοικοι το βλέπουν ως κατάφωρη εκμετάλλευση ανθρώπων που απεγνωσμένα αναζητούν ασφαλή στέγαση…

