Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Δεν έχει τέλος η αιματοχυσία με θύματα Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας. Αυτή τη φορά ισραηλινά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνθρωποι-ανάμεσα τους 4 παιδιά.

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί από άρματα μάχης και αεροπορικές επιδρομές σκότωσαν 20 Παλαιστίνιους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, στη Γάζα την Τετάρτη 4/2, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, σε μια από τις πιο πρόσφατες βιαιοπραγίες που υπονομεύουν την εκεχειρία στον θύλακα.

Μεταξύ των νεκρών ήταν ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει τα θύματα μιας επιδρομής στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και στη συνέχεια σκοτώθηκε σε μια δεύτερη επίθεση στην ίδια τοποθεσία, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Άλλες επιθέσεις έπληξαν την πόλη της Γάζας στο βορρά, όπου υγειονομικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα βρέφος μόλις 5 μηνών σκοτώθηκε.

Οι επιθέσεις έρχονται τρεις ημέρες αφότου το Ισραήλ άνοιξε ξανά το κύριο συνοριακό πέρασμα της Γάζας με την Αίγυπτο, ένα σημαντικό βήμα στην εκεχειρία που έχει υποστηριχθεί από τις ΗΠΑ.

Διεθνή πρακτορεία όπως το Reuters, επιβεβαιώνουν ότι τα πλήγματα στη Γάζα, έχουν σκιάσει τις προσπάθειες για σταθερή λειτουργία της συνοριακής διόδου Ράφας με την Αίγυπτο και αναδεικνύουν τη δύσκολη συνεννόηση μεταξύ των μερών και των οργανισμών που συμμετέχουν στο ανθρωπιστικό έργο.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, τα πρόσφατα πλήγματα στην Γάζα πραγματοποιήθηκαν αφού μέλη των δυνάμεων του δέχτηκαν πυρά, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Έκλεισε ξανά το πέρασμα της Ράφας

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ισραήλ ανέστειλε τη διέλευση ασθενών από το συνοριακό πέρασμα της Ράφας προς την Αίγυπτο, μόλις δύο ημέρες μετά την επαναλειτουργία του.

Υγειονομικός από τη Γάζα δήλωσε στο Reuters ότι ασθενείς που είχαν προγραμματιστεί να περάσουν από το πέρασμα δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν σήμερα, καθώς η διέλευση ανακλήθηκε.

Ένας Παλαιστίνιος ασθενής, ο Ραζάα Αμπού Τέιρ, μιλώντας από το νοσοκομείο της Χαν Γιούνις, περιέγραψε την αναστάτωση: «Μας πήραν τηλέφωνο και μας είπαν ότι σήμερα δεν γίνονται καθόλου διελεύσεις, το πέρασμα είναι κλειστό».

Η Ερυθρά Ημισέληνος επιβεβαίωσε ότι αρκετοί ασθενείς και οι συνοδοί τους ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να φύγουν για θεραπεία στην Αίγυπτο. Παρά την αναστολή, η ισραηλινή υπηρεσία COGAT υποστηρίζει ότι το πέρασμα παραμένει ανοικτό, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για να διευκολυνθεί η ασφαλής διέλευση των ασθενών.

Το Σάββατο 31/1, ισραηλινά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 32 ανθρώπων σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία, με τον στρατό να υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις ήταν αντίποινα σε παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Οι επιθέσεις και η αναστολή των διελεύσεων υπογραμμίζουν την τεράστια πίεση που υφίσταται η Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ανθρωπιστικές ανάγκες υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες μεταφοράς ασθενών για θεραπεία.

Διεθνείς οργανισμοί αναφέρουν ότι, πριν από τη νέα αναστολή, οι πρώτοι ασθενείς και οι συνοδοί τους είχαν ήδη μετακινηθεί μέσω της Ράφας προς την Αίγυπτο υπό την αιγίδα του ΠΟΥ.

Ωστόσο, περισσότεροι από 18.500 ασθενείς, ανάμεσά τους περίπου 3.000 παιδιά, εξακολουθούν να περιμένουν να λάβουν ιατρική βοήθεια εκτός Γάζας, με αρκετούς να χάνουν τη ζωή τους περιμένοντας.

Χωρίς τέλος τα βάσανα των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας

Η συνεχιζόμενη αναστολή διελεύσεων ασθενών από τη Γάζα και οι επανειλημμένες επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα μιας στρατηγικής που αψηφά τις ανθρώπινες ζωές και παρατείνει την οδύνη ενός λαού που ζει υπό καθεστώς αποκλεισμού για δεκαετίες.

Οι πρακτικές αυτές, αδυσώπητες και αδιάκριτες, δεν αφήνουν αμφιβολίες για την κλίμακα της βίας: οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και η καταστροφή υποδομών υγείας και κατοικιών προσομοιάζουν σε συστηματική εκδίωξη και, όπως επισημαίνουν διεθνείς παρατηρητές, αγγίζουν τα όρια της εθνοκαθαρτικής πολιτικής.

Ο παλαιστινιακός λαός παραμένει αιχμάλωτος μιας μακρόχρονης κρίσης, χωρίς πατρίδα και με περιορισμένη δυνατότητα αυτοδιάθεσης, ενώ οι διεθνείς οργανισμοί και τα κράτη που επικαλούνται ανθρωπιστικές αξίες δυσκολεύονται να ασκήσουν ουσιαστική πίεση.

Η Γάζα συνεχίζει να αποτελεί έναν τόπο όπου η καθημερινότητα είναι αγώνας επιβίωσης, και κάθε νέα επίθεση ή περιορισμός στις διελεύσεις ασθενών υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική κρίση παραμένει ανοιχτή και αδυσώπητη.

Η ιστορία αυτής της περιοχής δεν είναι απλώς μια σειρά συγκρούσεων· είναι η καταγραφή μιας συστηματικής αδικίας απέναντι σε έναν λαό που παραμένει χρόνια εγκλωβισμένος, στερημένος από τα βασικά δικαιώματα, και υπό την απειλή συνεχούς βίας.

Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε ανακοινώσεις. Η ανάγκη για άμεση και αποφασιστική δράση είναι επιτακτική.

Η διετής επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έχει σκοτώσει μέχρι τώρα περισσότερους από 71 χιλιάδες Παλαιστίνιους, με τη πλειοψηφία τους να είναι άμαχοι, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας ενώ ταυτόχρονα εκτόπισε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της και άφησε το μεγαλύτερο μέρος της λωρίδας σε ερείπια.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο, σκότωσε περίπου 1.200 ανθρώπους στο Ισραήλ, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.