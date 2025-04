Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα και φωτορεπόρτερ Φατμά Χασούνα, πρωταγωνίστρια ενός ντοκιμαντέρ που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες τον Μάιο, σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με την Le Monde σε ηλικία 25 ετών.

Η Φατμά Χασούνα έχασε τη ζωή της μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς της σε απευθείας χτύπημα στο σπίτι τους στη Γάζα την Τετάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στοχοθέτησε «ένα μέλος της Χαμάς» που εμπλέκεται «σε επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών και αμάχων», σύμφωνα με τη Le Monde.

«Put your soul on your hand and walk»

Η Χασούνα, η οποία είχε κερδίσει διεθνή αναγνώριση για το φωτορεπορτάζ της που αποτύπωνε τις επιπτώσεις της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας στον άμαχο πληθυσμό της Λωρίδας της Γάζας, εμφανίζεται στην ταινία της Γαλλοϊρανής σκηνοθέτριας Σεπιντέ Φαρσί «Put your soul on your hand and walk».

Η 25χρονη σκοτώθηκε 24 ώρες μετά την ανακοίνωση ότι το ντοκιμαντέρ είχε επιλεγεί για το παράλληλο τμήμα ACID των Καννών, το οποίο διεξάγεται από τις 14 έως τις 23 Μαΐου παράλληλα με το κύριο φεστιβάλ.

Η Φατμά είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας και η επιλογή της θα μπορούσε να αποτελέσει ορόσημο στην καριέρα της και μια ευκαιρία να μοιραστεί το όραμά της με τον κόσμο.

«Κάθε πρωί, ξυπνούσα και αναρωτιόμουν αν ήταν ακόμα ζωντανή»

Σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, η Ιρανή σκηνοθέτρια περιέγραψε τη Φατμά με συγκινητικά λόγια, λέγοντας ότι «ήταν ένας ήλιος». Και πρόσθεσε: «Κάλυπτε τον πόλεμο στη Γάζα, συνεργαζόμενη περιστασιακά με τα μέσα ενημέρωσης στέλνοντας φωτογραφίες και βίντεο».

«Κάθε μέρα μου έστελνε φωτογραφίες, γραπτά μηνύματα και αποσπάσματα ήχου. Κάθε πρωί, ξυπνούσα και αναρωτιόμουν αν ήταν ακόμα ζωντανή», δήλωσε.

Απόφοιτη πολυμέσων του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου Εφαρμοσμένων Επιστημών στη Γάζα, η Παλαιστίνια, κατέγραφε, από τις 7 Οκτωβρίου 2023, την καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, στον οποίο το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε ξένους δημοσιογράφους.

Τα κατέγραψε όλα: τις αναγκαστικές μετακινήσεις μετά τις εντολές εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό, τις καταστροφές που προκάλεσαν τα χτυπήματα, τον θάνατο των συμπατριωτών της κάτω από τις βόμβες, την επιστροφή τους μετά την κατάπαυση του πυρός από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 18 Μαρτίου, αλλά και τα χαμόγελα των παιδιών μέσα στα ερείπια.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η Φατμά Χασούνα, είχε γράψει: «Όσο για τον αναπόφευκτο θάνατο, αν πεθάνω, θέλω έναν θορυβώδη θάνατο, δεν με θέλω σε μια έκτακτη είδηση, ούτε σε ένα νούμερο μιας ομάδας, θέλω έναν θάνατο που θα τον ακούσει ο κόσμος, ένα ίχνος που θα κρατήσει για πάντα και αθάνατες εικόνες που ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος μπορούν να θάψουν».

«Το χαμόγελό της ήταν τόσο μαγικό όσο και η επιμονή της: μαρτυρία, φωτογράφηση της Γάζας, διανομή τροφίμων παρά τις βόμβες, τη θλίψη και την πείνα»

Οι μαρτυρίες «παρά τις βόμβες, τη θλίψη και την πείνα»

Η Ένωση για τη Διάδοση του Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Γαλλίας, η οποία διοργανώνει το ACID στις Κάννες και στη συνέχεια προωθεί τις ταινίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους σε κινηματογράφους σε όλη τη Γαλλία, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε τη «φρίκη» της για την είδηση του θανάτου του Χασούνα.

«Γνωρίσαμε τη Φατμά Χασούνα όταν ανακαλύψαμε την ταινία της Σεπιντέ Φαρσί ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’. Το χαμόγελό της ήταν τόσο μαγικό όσο και η επιμονή της: μαρτυρία, φωτογράφηση της Γάζας, διανομή τροφίμων παρά τις βόμβες, τη θλίψη και την πείνα. Η ιστορία της μας έφτασε, και χαιρόμασταν σε κάθε εμφάνισή της που ξέραμε ότι ήταν ζωντανή- φοβόμασταν για εκείνη», αναφέρεται. «Χθες, μάθαμε με φρίκη ότι ισραηλινά πυρά στόχευσαν το κτίριό της, σκοτώνοντας τη Φατμά και την οικογένειά της».

«Είχαμε παρακολουθήσει και προγραμματίσει μια ταινία στην οποία η ζωτική δύναμη αυτής της νεαρής γυναίκας δεν ήταν τίποτα λιγότερο από θαυματουργή. Αυτή είναι μια διαφορετική ταινία από αυτή που θα μεταφέρουμε, θα υποστηρίξουμε και θα παρουσιάσουμε σε κάθε κινηματογράφο, ξεκινώντας από τις Κάννες».

Δημοσιογράφοι σε κίνδυνο

Από την έναρξη του ισραηλινού πολέμου στη Γάζα, η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) εκτιμά ότι τουλάχιστον 157 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μέσα ενημέρωσης έχουν σκοτωθεί, ενώ άλλες αναφορές δείχνουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να υπερβαίνει τους 200, σύμφωνα με τη Εuro News.

Η IFJ θρήνησε τη Φατίμα και καταδίκασε τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση δημοσιογράφων, τονίζοντας την ανάγκη να τερματιστεί η ατιμωρησία του Ισραήλ. «Αυτή η σφαγή πρέπει να σταματήσει», ανέφερε, ζητώντας άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για τη δολοφονία των δημοσιογράφων.

«Οι δημοσιογράφοι στις ζώνες συγκρούσεων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως πολίτες και να τους επιτρέπεται να εκτελούν το έργο τους χωρίς παρεμβάσεις», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της IFJ Άντονι Μπέλανγερ.

«Υπάρχει εκτεταμένο παγκόσμιο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στη Γάζα, αλλά μπορούμε να δούμε την αλήθεια μόνο αν επιτραπεί η πρόσβαση στους δημοσιογράφους», πρόσθεσε.

Πηγές: Euro News- Le Monde-Deadline.